世界最北的米其林餐廳 30歲主廚將格陵蘭特色食材入菜

米其林二星餐廳KOKS上月從法羅群島搬遷至更北邊、人口僅50人的格陵蘭伊利馬納克。30歲的主廚基斯卡希望他位於偏遠格陵蘭、遠在北極圈之上的餐廳值得顧客一遊。 Getty Images

米其林二星餐廳KOKS上月從法羅群島搬遷至更北邊、人口僅50人的格陵蘭伊利馬納克。30歲的主廚基斯卡希望他位於偏遠格陵蘭、遠在北極圈之上的餐廳值得顧客一遊。

法新社報導，基斯卡（Poul Andrias Ziska）的餐廳坐落於格陵蘭最古老的黑色狹小木屋之一，每次僅能接待約20位顧客。餐廳以格陵蘭當地農產品入菜，包括鯨魚和海藻。花2100克朗（約新台幣8367元）不含酒精和飲料的價格，可享用品鑑菜單上的20道料理，滿足饕客味蕾。

基斯卡向法新社表示：「我們試著盡可能多關注格陵蘭產品，所以從格陵蘭大比目魚到松葉蟹、麝香牛、雷鳥，以及各種香草和苺果應有盡有。」

這位年輕的廚師此前在他的母國、偏遠的法羅群島經營KOKS，2017年他在當地首度摘星，2019年再度獲米其林的星級評價肯定，並得到世界最偏遠米其林餐廳的稱號。基斯卡表示，他計劃回到法羅群島常駐當地，但是他一直以來都想將他的美食 觸手延伸到其他更北的領土，例如冰島、格陵蘭，甚至斯瓦巴（Svalbard）。

他最終選擇以巨大冰川 聞名的伊利馬納（Ilimanaq），距離格陵蘭島第3大城伊盧利薩特（Ilulissat）有1個小時船程。

然而，伊利馬納克並非美食餐廳的理想落腳處。格陵蘭語中意指「希望之地」的伊利馬納克，是個擁有風景如畫的木屋的小社區，毗鄰健行小道，更適合豪華飯店進駐，使其成為試圖探索新領域的富有遊客的理想中繼站。

對基斯卡來說，格陵蘭顧客有很大的不同之處。他說：「有很多人的首要任務是遊覽格陵蘭島，然後才是來到我們的餐廳。」

面積有9個英國大的格陵蘭是個長期被低估的景點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 爆發前，2019年有超過10萬遊客到訪，將近當地人口的兩倍。除了格陵蘭的極地景觀外，格陵蘭島旅遊局（Greenlandic Tourist Board）希望KOKS也為當地吸引更多美食家旅客。

「拜訪格陵蘭」（Visit Greenland）主任史瑪拉森（Hjortur Smarason）宣布KOKS的到來時表示：「高檔美食、北大西洋料理與生俱來的永續性、狄斯科灣（Disko Bay）特有的生態和自然資源的獨特組合，撼動我們所有感官。」