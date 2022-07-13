關於超級月亮 你可能不知道的事

超級月亮在全球陸續登場，圖為與台北101相互映襯的滿月。記者林澔一/攝影

繼6月14日的超級月亮（Supermoon）「草莓月亮」（Strawberry Moon）之後，今年第二個、也是最大的超級月亮，又名「公鹿月亮」（Buck Moon）接續在今天登場，7月的超級月亮距離地球只有35萬7418公里，比6月足足近了200多公里，顯得更大更亮，肉眼觀察達到直徑33.7角分。

「草莓月亮」和「公鹿月亮」名稱，都源自於美國東北部的原住民 部落，因為6月「草莓月亮」出現時，正是草莓和其他水果成熟並可採集的時間；而7月的「公鹿月亮」一名，最早出現於1930年代緬因州 的老農民年鑑（Farmer's Almanac）。根據NASA天文學家的解釋，這是因為初夏時期正是公鹿的鹿角長出毛茸茸外衣的時候；而原住民也把7月的超級月亮稱為「閃電月亮」(Thunder Moon)，因為此時經常出現閃電風暴 。

今年最後一次的超級月亮最皎潔明朗的時刻是13日美東時間清晨5點，但天文學家表示，在9小時37分之後才會呈現滿月狀態，而下午2點37分一般人肉眼並無法看到月亮。因此若是今晚有興致賞月、天氣也晴朗的話，或許「公鹿月亮」不會讓你失望。

即使不是今年最大的超級月亮，根據老農民年鑑紀錄，7月以後還會有五次的滿月，分別是8月11日的鱘魚月亮、9月10日的收穫月亮、10月9日的獵人月亮、11月8日的海狸月亮和12月7日的冷月，而這些名稱同樣都來自於美洲原住民部落。