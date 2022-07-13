名人名言真假難辨 莫言：快把自己的「孩子」領回去

莫言。(中新社)

中國知名作家、諾貝爾文學獎得主莫言近日在官方微信 公眾號「莫言」發布了一篇題為「莫言：這些作品真不是我寫的」的推送文章，對網上一些署名為「莫言」的文章進行闢謠，聲明並非自己的作品。

澎湃新聞網報導，文章曬出了莫言回覆友人林泉的親筆信：「你來信問網上流傳的『酒色賦』是否我的作品，我明確地告訴你，這不是我的作品。就像那首我認為寫得很好的詩，『你若懂我該有多好』不是我寫的一樣。我欽佩這些作者的才華，也為他們放棄自己的著作權而感到惋惜。」

莫言提到的假冒作品還包括「你若懂我該有多好」、「莫言說」、「我」和一些詩詞金句等。

對於這些署名莫言的作品，他表示：「以上都不是我說的。——莫言」，並配上了「告辭」表情包。

莫言透露，自己還曾因詩歌「你若懂我該有多好」被選入某大學教材，收到400元稿費，「我希望此詩的作者趕快把自己的孩子認領回去，同時也把稿費領回去。」

他表示，「這些作者都是才華橫溢，完全可以用自己的名字發自己的作品，用我的名字，豈不是便宜了我。」

除了莫言，近些年，網絡上流傳著楊絳、張愛玲等作家的「名人名言」，讓網友難辨真假。對於類似的「假語錄」，2017年，「魯迅說過的話」 檢索系統正式上線。這是由北京 魯迅博物館 建立的「魯迅博物館資料查詢在線檢測系統」，包括魯迅著作全編、譯作全編及研究月刊三個子系統，網友可通過該系統一鍵查詢「魯迅說過的話」，以此辨別名言真假。