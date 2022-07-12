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印度教授怨開課沒人修 怒退3萬美元薪水給校方

聯合新聞網／綜合報導
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）

印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。

據LAD BIBLE報導，今年33歲的庫瑪（Lallan Kumar）是一名印度語教授，任職於印度比哈爾邦的尼蒂什瓦學院（Nitishwar college）。過去兩年多來他在該校教書，不過本月5日，他卻決定退還238萬印度盧比（約3萬美元）給校方；這筆金額相當於33個月的薪水。庫瑪表示，之所以決定退還薪水，是因為他沒有學生能教，因為幾乎沒什麼學生修他的課。不教書卻持續領薪水，讓他「良心過意不去」。

除此之外，他提到，自己希望可以教授研究所課程，但是校方卻安排其他評鑑排名較低的教師去教研究生。庫瑪說，即使在疫情期間遠距授課，依然只有少數學生要修他的課。他認為被安排在目前的學程教書，「學生永遠也不會出現」。庫瑪失望的表示，要自己五年都不教書就領薪水，對他來說可說是「學術死亡」。

庫瑪表示，自己曾向校方申請轉校，但每次都被除名，未列在轉校名單上。除了交還薪水之外，他表示，如果校方仍不接受他轉校的申請，他就要「靜坐抗議」。針對這起事件，校方駁斥庫瑪的說法，表示沒有學生是因疫情影響，課程被打亂。校方並未收下退回的薪水，將進一步了解詳細情況。

印度 疫情 遠距授課

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