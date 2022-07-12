深海「食物鏈頂端霸主」巨魚首現身 身長2.5m霸氣巡游

日本研究團隊發現「食物鏈頂端的霸主」深海魚，還用水下攝影機拍到清晰畫面。（影片截圖）

深海新物種再現，一群海洋生物學家近日在深海勘查時，發現一種全新的「深海食物鏈頂端統治者」，是一隻長達2.5公尺的巨型深海魚，同時研究團隊也拍攝到該深海魚的稀有外貌。

綜合媒體報導，日本 海洋開發研究機構(JAMSTEC)的研究團隊曾在2021年公布在靜岡縣駿河灣外海發現一種前所未見、體長約1.4公尺的「巨型深海魚」，該研究也被發布在英國 科學雜誌《科學報告(Scientific Reports)》上。日前團隊成員在進行深海探勘時，發現了一隻更大更長的深海魚，該魚全長可達2.5公尺，被認為是該海域食物鏈的「頂端統治者」。

日本海洋開發研究機構在官方推特 上貼出拍到的巨大深海魚影片，該團隊日前在伊豆群島八丈島西南約100公里處，於2000公尺深的海域內拍到全長2.5公尺的深海魚。該深海魚由於是第一次發現，目前被命名為「Narcetes shonanmaruae」，屬於輻鰭魚綱黑頭魚目(Alepocephaliformes)。

研究團隊表示，輻鰭魚綱黑頭魚目的同目魚種一般大小僅有30至40公分，但團隊經過對深海巨魚的胃部檢查發現，該種新型巨魚以其他魚類為食，並不像其他深海魚是以浮游生物為食，因此團隊推測該新型巨魚應該是發現海域的食物鏈最高統治者。