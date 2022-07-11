新「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊 穿透視露點裝 不怕秀貧乳

佛蘿倫絲普伊的服裝有透視效果，胸部有如袒露在外。（取材自Instagram）

去年才在漫威 大片「黑寡婦」（Black Widow）中接下思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）棒子、成為新一代幹練女殺手的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），嗆辣比起思嘉莉有過之而無不及，不僅屢次高分貝還擊對於她和大自己21歲男星柴克布瑞夫（Zach Braff）交往的批評，近日她在羅馬出席精品名牌Valentino的發表會，穿上該牌的桃紅色透視裝，胸形、「兩點」在特殊的設計下幾乎毫無遮掩的呈現在世人眼前，果不其然引來抨擊，她則在社群網站 上以長文回應，認為自己對於自己的身體任何「缺陷」都接受，也沒有不滿足，倒是某些男性在21世紀還在拿女性的身體作文章，實在很庸俗。

佛蘿倫絲在社群網站上，不僅寫了一大篇的文章來反駁抨擊，附上的照片也是她穿著紅色透視裝、胸部和兩點可以看得清清楚楚的照片，只有最後一張照片中她故意用兩手食指遮住兩點，諷刺寫道：「這張是給那些覺得『膚色比較深的那一吋部位』被遮起來會較好的人們。」她表示這不是第一次、當然更不會是最後一次，一個女性聽到一群陌生人在品頭論足講她的身體有什麼問題，她很慶幸自己生長在一個有著一群曲線豐滿又堅強、有力量的女性的家庭，她從14歲就很開心接受身體上的所有「缺陷」。穿上這套服裝，她只感到很興奮，在出場前、出場時或出場後，都沒有任何一點點的緊張，不管得到的反應是正面還是負面，她都很清楚自己在幹什麼。

有人認為佛蘿倫絲的服裝選擇上應該要「更莊重」，或是對她的上圍有諷刺性的評斷，她也在文中回應：「你們之中有很多人試圖積極的讓我知道，你們對我的『貧乳』有多失望，或是我應該為胸前的『飛機場 』感到羞愧。我就是這樣的體格已經很久了，我很明白我的胸部尺寸，也絕不會避諱。比較讓人擔憂的是，為什麼你們這麼在意胸部？假使在2022年對女性那麼公開、大聲的羞辱於你們而言是如此容易，那不懂事的是你們，長大吧。」