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「雷神索爾」開出紅盤 攻上北美票房冠軍 小小兵退居第2

中央社／洛杉磯10日綜合外電
克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」再度展現健碩身材。（圖：迪士尼提供）
克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」再度展現健碩身材。（圖：迪士尼提供）

漫威（Marvel）最新超級英雄電影「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）上映第1個周末即稱霸北美票房，估計海撈1億4300萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯表示，「雷神索爾：愛與雷霆」的票房，是超級英雄電影第4集平均票房的2倍。

上周票房冠軍、「神偷奶爸」動畫系列片最新章「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）退居第2，進帳4550萬美元。

穩居第3的則是「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），上映第7周的票房超過5.97億美元。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）跌1名到第4，進帳1100萬美元。

「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）收入840萬美元，排名第5。

第6名至第10名的電影依序為：「闇黑電話」（The Black Phone），760萬美元；「巴斯光年」（Lightyear），290萬美元；「馬塞爾貝殼」（Marcel the Shell with Shoes On），34萬美元；「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），26.2萬美元；「馬科姆先生的清單」（Mr Malcolm's List，暫譯），24.5萬美元。

電影 導演 奇異

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