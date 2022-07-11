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日作家乙武洋匡落選 自嘲中年失業「無法施展拳腳」

聯合新聞網／綜合報導
名作家乙武洋匡選舉失利，自嘲成了無業人士。（取材自推特）
名作家乙武洋匡選舉失利，自嘲成了無業人士。（取材自推特）

日本參議院改選結果在7月10日揭曉，由自民黨和公明黨共組的執政聯盟一共獲得76席，不只遠超過半的56席，也比之前的69席更為進步。其中東京選出共有6個席次，包括知名的身障作家乙武洋匡也是候選人之一，不過他最後未能得到選民的青睞。

日本媒體「體育日本」指出，乙武洋匡在落選之後，馬上在自己的官方推特（twitter）上，自嘲表示「【悲報】46歲，成為無業人士」。另外有媒體以「無法施展拳腳打破政黨之壁」為標題報導乙武落選之事，被一些支持者認為玩笑開過頭，但乙武也出面緩頰，表示這句話是他自嘲親口說的，媒體只是忠實紀錄而已。

不過還是有不少支持者，對乙武的落選感到惋惜，紛紛表示「這消息糟透了」、「我很喜歡乙武先生的作品」、「辛苦了」、「本來很期待的，可惜」、「雖然我不是東京居民，但還是很支持」、「即使五體不滿足，也一定有能發揮的地方」、「希望能來高中演講」。

根據NHK的資料，東京選區這次一共選出6名候選人，乙武洋匡最終獲得32萬2904票，得票率5.1％，在東京選區排行第9。而東京選區最低票數的當選者，則是獲得56萬5925票的山本太郎，和乙武差距約14萬票。

日本 參議院 推特

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