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男童鑰匙丟水溝媽崩潰 路過黑貓伸手救援30秒挖出

聯合新聞網／綜合報導
一對母子不慎把鑰匙掉進排水溝，路過黑貓伸手相救挖出鑰匙。（影片截圖）
一對母子不慎把鑰匙掉進排水溝，路過黑貓伸手相救挖出鑰匙。（影片截圖）

巴西聖保羅一對母子日前出門，小朋友太調皮竟把家裡鑰匙弄丟掉進路邊水溝，由於水溝蓋太小，完全沒辦法伸手進去撈鑰匙，正當母子倆著急時，一隻路過的黑貓經過，伸手進去沒過多久就把鑰匙撈出來了，讓母子倆相當感動。

一名女網友梅伊拉(Luh Meira)日前分享一段親身經歷的影片，日前她帶兒子出門散步，她正坐在人行道廣場椅上曬太陽，兒子則在旁邊玩，結果兒子一不小心就把家裡鑰匙丟進排水溝，這讓梅伊拉嚇壞了。梅伊拉趕緊拿起長棍想試圖從排水溝中撈起鑰匙，但因為排水溝的孔洞太小，一直都沒辦法順利拿起鑰匙。

正當母子倆焦頭爛額之際，一隻黑貓在他們附近出現，可能是因為好奇這對母子在幹嘛，黑貓湊過去排水溝邊伸出貓掌，也想學這對母子撈東西的模樣。黑貓把手伸進去排水溝東撈西撈，大概花了20秒的時間奇蹟出現了，黑貓竟成功把鑰匙從排水溝裡面撈上來，這讓梅伊拉母子又驚又喜，不斷向聰明的黑貓道謝。

梅伊拉表示，這隻撈起鑰匙的聰明黑貓其實是鄰居養的寵物，名叫「潘特拉(Pantera)」，之前常常在家裡附近看到這隻黑貓閒晃。梅伊拉說，也許是因為潘特拉認得出她跟兒子，又剛好路過才會伸出援手，為了感謝潘特拉的路過相助，梅伊拉也買了不少貓玩具與貓零食好好答謝潘特拉與牠的飼主。

由於這段經歷實在太過神奇，梅伊拉便把影片貼上臉書及Tiktok跟網友們分享，貼文寫著「如果我沒把這段經歷錄下來，一定會沒人相信貓咪幫我撿回了鑰匙」。影片至今已吸引超過百萬次觀看，網友們無不稱讚潘特拉的聰明才智，留言表示「黑貓真的很聰明」、「真的該好好買一堆罐罐感謝貓皇救援」、「路邊遇到小天使幫忙」、「這隻貓咪太聰明又可愛」。

@luhmeira7 E dizem que gato preto da azar 🙄#viral #videosengracados #gatostiktok #amogatospretos ♬ som original - Luh Meira

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