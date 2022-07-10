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英男1天買2次麥當勞 卻莫名遭罰逾100美元

聯合新聞網／ 綜合報導
英男一日二訪麥當勞消費，卻收到罰單，只因停車場管理認為他久停車。(ingimage)
英男一日二訪麥當勞消費，卻收到罰單，只因停車場管理認為他久停車。(ingimage)

定居於英國新堡（Newcastle）的52歲巴克禮（Spencer Barclay），在一天內二訪麥當勞為自己買早餐跟兒子買晚餐，沒想到卻收到100英鎊的罰款（約121.8美元），他感到莫名其妙之外，也對麥當勞相當不滿。

根據「鏡報」報導，巴克禮上班前到麥當勞買杯咖啡後，便驅車前往位在附近的大都會大廈工作，並把車停在公司的免費停車場。傍晚5點下班後，再開著車去早上用餐的麥當勞，為兒子拿晚餐。

沒想到幾天後卻收到麥當勞停車場的經營公司寄來100鎊的罰款通知，這令巴克禮相當不滿，他表示：「這是敲詐勒索，且可能發生在其他顧客身上。」對於收到莫名的罰單，巴克禮說：「6月24日星期五早上8點25分，我抵達麥當勞買了一杯咖啡，並在麥當勞停車場停留幾分鐘，喝了幾口咖啡。接著離開現場去公司，直到當天下午5點再回到麥當勞，為小孩外帶晚餐」。

但所收到的罰款信中，卻說他開著福特Galaxy的車，從早上8點25分停到下午5點9分才離開，信裡要求他在14天內支付罰款的話，就可以獲得50%的折扣。巴克禮對此相當不滿，他已向麥當勞停車場管理公司投訴，要求調閱監視器，證明自己的清白。

對此麥當勞回應，他們很遺憾顧客受到不好的經歷，他們已聯繫停車場管理公司，提醒他們這個問題，請管理公司處理。

麥當勞 咖啡 大都會

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