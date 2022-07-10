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青瓦台開放旅客參觀 一探韓國總統府74年歷史

中央社台北10日電
74年來從未對外開放的韓國總統府青瓦台今年5月首度開放旅客免費申請參觀，其中本館是青瓦台的中心建築，建築風格為韓國傳統宮廷建築，15萬塊藍色瓦片是一片一片製作而成，可以使用100年以上。(中央社)
74年來從未對外開放的韓國總統府青瓦台今年5月首度開放旅客免費申請參觀，其中本館是青瓦台的中心建築，建築風格為韓國傳統宮廷建築，15萬塊藍色瓦片是一片一片製作而成，可以使用100年以上。(中央社)

74年來從未對外開放的韓國總統府青瓦台今年5月首度開放旅客免費申請參觀，旅客可一探原本為高麗王朝離宮的青瓦台神秘面紗，參觀歷年總統及總統夫人的辦公室、官邸等。

韓國觀光公社表示，青瓦台原本是高麗王朝的離宮，從1392年太祖李成桂建立朝鮮王朝，後遷都到現在的首爾，就把青瓦台作為景福宮的後園使用，修建了隆文堂和隆武堂，並開了一塊國王的親耕地。

不過在1927年日本半殖民統治期間拆除了所有建築，建立了朝鮮總督官邸，1945年改為軍政長官官邸，1948年大韓民國政府成立後，成為總統官邸，並改名為景武台。

1960年時任韓國總統尹潽善忌諱「武」字，因此正式改名為青瓦台，現存的青瓦台是韓國前總統盧泰愚任期間建造，主要建築有本館、迎賓館、官邸、春秋館、常春齋、秘書室、警護室等。

74年來從未對外開放的韓國總統府青瓦台今年5月首度開放旅客免費申請參觀，位於青瓦...
74年來從未對外開放的韓國總統府青瓦台今年5月首度開放旅客免費申請參觀，位於青瓦台本館總統辦公室也開放參觀，牆上裝飾代表長命百歲的十長生圖。(中央社)

從來不開放民眾參觀的青瓦台，在今年韓國總統尹錫悅宣布將總統府遷往首爾的龍山國防部大樓，因此今年5月10日起開放旅客現場或網路申請參觀，讓外界終於可一窺青瓦台的神秘面紗，也讓旅客造訪景福宮時，多了其他景點可以一起參觀。

青瓦台目前開放旅客入內參觀的有本館及迎賓館，其餘建築則是可讓民眾在外面參觀，其中本館是青瓦台的中心建築，主要作為總統辦公和接見外賓之用，建築風格為韓國傳統宮廷建築，15萬塊藍色瓦片是一片一片製作而成，可以使用100年以上。

本館內部分為忠武室、仁王室、總統辦公室及接見室、無窮室，其中辦公室牆壁上有代表長命百歲的十長生圖；仁王室為西洋風格，屬於小型宴會場地，也是外國貴賓訪問韓國時召開共同記者招待會的地方；無窮室則為總統夫人的辦公室，並掛有歷任總統夫人的照片。

而在青瓦台內的韓屋常春齋，是青瓦台內的第一個韓屋，1983年建造使用200年以上的春陽木，主要是用來接待外賓或介紹韓屋的時候使用，前方的綠地園中央的盤松已有170年以上。

迎賓館則是舉辦大規模首腦會議和官方宴會的地方，屬於現代建築，由18根石柱撐起來，特別是正面的4根石柱，用整顆岩石鑿成，沒有接口，在這裡旅客還能看到2010年8月時任韓國總統李明博邀請玻利維亞總統的國賓晚餐桌。

觀光 國防部 日本

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