我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

貓咪熱愛紙箱…老虎呢 一連動作認證「果然是大貓」

聯合新聞網／ 綜合報導
孟加拉虎「跳跳虎」看到大型紙箱會有什麼反應？取材自YouTube
孟加拉虎「跳跳虎」看到大型紙箱會有什麼反應？取材自YouTube

貓咪喜歡紙箱是眾所皆知的事，但同為貓科動物體型卻大上不少的老虎呢？有人便進行了一場實驗，在老虎籠裡投放大型紙箱，看看老虎的反應會如何。

日本札幌動物園「ノースサファリサッポロ」在YouTube上傳一段實驗影片，園方準備了一個足以容納整隻老虎的大紙箱，將紙箱放到孟加拉虎「跳跳虎」（ティガー）的籠子內，看看牠會睡進去還是進行破壞。

老虎對紙箱噴尿做標記。取材自YouTube
老虎對紙箱噴尿做標記。取材自YouTube

跳跳虎慢慢接近紙箱，先是到處嗅聞，接著對其噴尿進行「標記」的動作，然後舔舐尿灑到的地方，接著做出「裂唇嗅反應」的表情（註：上唇翻起之特殊行為，可見於有蹄類動物、貓科動物及其他哺乳類動物，用於探察其他同類或獵物留下之氣味，並幫助犁鼻器曝露及接收氣味）。

在前置作業準備就緒後，跳跳虎終於從切開的入口進到紙箱裡了，在裡面不斷磨蹭，這讓保育員相當興奮，直呼老虎果然是貓科動物。玩夠之後跳跳虎開始「拆家」，對紙箱施以「虎拳」接著開咬，把紙箱咬掉一角。

老虎進入紙箱。取材自YouTube
老虎進入紙箱。取材自YouTube

最後園方把紙箱移除，跳跳虎進來時仍四處嗅聞尋找紙箱的下落，似乎對於自己的所有物消失感到困惑。網友表示：「老虎果真是大貓！」、「嗅聞>標記>裂唇嗅>進入>破壞，真的是貓咪的標準SOP」、「老虎的裂唇嗅超可愛的！」、「貓科動物果然具有『紙箱必入』的基因」。

動物園 日本 YouTube

上一則

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

下一則

7月10日星座運勢 水瓶宜建立人脈 雙魚靜心感受生活

延伸閱讀

MLB／合約將走完…普萊斯想退休 卡在兒子「三心二意」

MLB／合約將走完…普萊斯想退休 卡在兒子「三心二意」
沙加緬度夜總會槍擊案 1死4傷 死者曾是高中老師

沙加緬度夜總會槍擊案 1死4傷 死者曾是高中老師
加州沙加緬度槍案1死4傷 死者曾任高中足球教練

加州沙加緬度槍案1死4傷 死者曾任高中足球教練
台灣選手世界咖啡賽獲獎 主持人問他「綠色乖乖」用途

台灣選手世界咖啡賽獲獎 主持人問他「綠色乖乖」用途

熱門新聞

一名旅客上周六搭乘南方航空班機從三亞前往哈爾濱，不料在機上突然腸胃不適，又來不及進入廁所，在飛機走廊直接「噴便」，一路從機頭噴到機尾。（取材自微博）

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

2022-07-05 04:38
成都文理學院一名美女聲樂老師上課神情。（取材自騰訊新聞）

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

2022-07-02 22:56
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

2022-07-04 03:29
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

2022-07-06 21:21
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

2022-07-08 02:02
好久不見的蕭亞軒現身擔任頒獎人。圖／台視提供

蕭亞軒回歸金曲獎引熱議：鼻子怎麼了？

2022-07-02 15:56

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生