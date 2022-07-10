貓咪熱愛紙箱…老虎呢 一連動作認證「果然是大貓」

孟加拉虎「跳跳虎」看到大型紙箱會有什麼反應？取材自YouTube

貓咪喜歡紙箱是眾所皆知的事，但同為貓科動物體型卻大上不少的老虎呢？有人便進行了一場實驗，在老虎籠裡投放大型紙箱，看看老虎的反應會如何。

日本 札幌動物園 「ノースサファリサッポロ」在YouTube 上傳一段實驗影片，園方準備了一個足以容納整隻老虎的大紙箱，將紙箱放到孟加拉虎「跳跳虎」（ティガー）的籠子內，看看牠會睡進去還是進行破壞。

老虎對紙箱噴尿做標記。取材自YouTube

跳跳虎慢慢接近紙箱，先是到處嗅聞，接著對其噴尿進行「標記」的動作，然後舔舐尿灑到的地方，接著做出「裂唇嗅反應」的表情（註：上唇翻起之特殊行為，可見於有蹄類動物、貓科動物及其他哺乳類動物，用於探察其他同類或獵物留下之氣味，並幫助犁鼻器曝露及接收氣味）。

在前置作業準備就緒後，跳跳虎終於從切開的入口進到紙箱裡了，在裡面不斷磨蹭，這讓保育員相當興奮，直呼老虎果然是貓科動物。玩夠之後跳跳虎開始「拆家」，對紙箱施以「虎拳」接著開咬，把紙箱咬掉一角。

老虎進入紙箱。取材自YouTube

最後園方把紙箱移除，跳跳虎進來時仍四處嗅聞尋找紙箱的下落，似乎對於自己的所有物消失感到困惑。網友表示：「老虎果真是大貓！」、「嗅聞>標記>裂唇嗅>進入>破壞，真的是貓咪的標準SOP」、「老虎的裂唇嗅超可愛的！」、「貓科動物果然具有『紙箱必入』的基因」。