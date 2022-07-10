見虎頭蜂動作怪怪 他「屁股拉膠帶」抽出5公分寄生蟲

日本昆蟲愛好者幫虎頭蜂去除寄生蟲。取材自YouTube

從哺乳動物的身體裡取出寄生蟲不稀奇，但要從體型小的昆蟲體內取出就不容易，然而這名日本 人做到了，他看到一隻虎頭蜂行為有異，起了惻隱之心，幫牠動手術 去除寄生蟲。

日本昆蟲愛好者エビラモスラ（Ebira Mosura）有天在東京自家院子看到一隻大虎頭蜂動作有點不對勁，直覺應該是牠肚子裡有寄生蟲作祟，於是抓住這隻蜜蜂，給牠動個小手術。

抽出寄生蟲就像拉膠帶一樣。取材自YouTube

Mosura一手抓著虎頭蜂的上身，用鑷子伸進牠的屁股尾端，小心翼翼地拉出一條好幾公分長的白色寄生蟲，寄生蟲的體型差不多跟這隻蜜蜂等長，過程中虎頭蜂不斷掙扎，Mosura卻沒帶手套或任何防護措施，相當大膽。

Mosura表示以前在大黃蜂身上看過類似的事，所以認為必須幫助牠，雖然自己並非專業，但必須有足夠知識就能成就這件事。最後他把這隻虎頭蜂放生了，至於抓出的寄生蟲就餵給自己的寵物青蛙。

寄生蟲本尊。取材自YouTube

大虎頭蜂是一種凶猛的昆蟲，最多可長到6公分以上，並攜帶毒液，足以讓人致命，以捕食昆蟲為生。而這種寄生蟲叫捻翅蟲，一生大多寄生於其他昆蟲體內，如蜜蜂、黃蜂、葉蟬、蠹蟲和蟑螂等，會控制宿主避免群居並盡量棲息在植被上，方便自己和其他同類交配。