我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

安倍猝逝 日本政治真空恐掀填補潮 動搖岸田政府平衡

見虎頭蜂動作怪怪 他「屁股拉膠帶」抽出5公分寄生蟲

聯合新聞網／ 綜合報導
日本昆蟲愛好者幫虎頭蜂去除寄生蟲。取材自YouTube
日本昆蟲愛好者幫虎頭蜂去除寄生蟲。取材自YouTube

從哺乳動物的身體裡取出寄生蟲不稀奇，但要從體型小的昆蟲體內取出就不容易，然而這名日本人做到了，他看到一隻虎頭蜂行為有異，起了惻隱之心，幫牠動手術去除寄生蟲。

日本昆蟲愛好者エビラモスラ（Ebira Mosura）有天在東京自家院子看到一隻大虎頭蜂動作有點不對勁，直覺應該是牠肚子裡有寄生蟲作祟，於是抓住這隻蜜蜂，給牠動個小手術。

抽出寄生蟲就像拉膠帶一樣。取材自YouTube
抽出寄生蟲就像拉膠帶一樣。取材自YouTube

Mosura一手抓著虎頭蜂的上身，用鑷子伸進牠的屁股尾端，小心翼翼地拉出一條好幾公分長的白色寄生蟲，寄生蟲的體型差不多跟這隻蜜蜂等長，過程中虎頭蜂不斷掙扎，Mosura卻沒帶手套或任何防護措施，相當大膽。

Mosura表示以前在大黃蜂身上看過類似的事，所以認為必須幫助牠，雖然自己並非專業，但必須有足夠知識就能成就這件事。最後他把這隻虎頭蜂放生了，至於抓出的寄生蟲就餵給自己的寵物青蛙。

寄生蟲本尊。取材自YouTube
寄生蟲本尊。取材自YouTube

大虎頭蜂是一種凶猛的昆蟲，最多可長到6公分以上，並攜帶毒液，足以讓人致命，以捕食昆蟲為生。而這種寄生蟲叫捻翅蟲，一生大多寄生於其他昆蟲體內，如蜜蜂、黃蜂、葉蟬、蠹蟲和蟑螂等，會控制宿主避免群居並盡量棲息在植被上，方便自己和其他同類交配。

手術 日本

上一則

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

延伸閱讀

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺
夏日的村莊

夏日的村莊
天景購物中心「保蜜行動」倡導環境永續發展

天景購物中心「保蜜行動」倡導環境永續發展
故宮古畫驚見「小強」…古代有人專畫蟲 蟑螂也成主角

故宮古畫驚見「小強」…古代有人專畫蟲 蟑螂也成主角

熱門新聞

一名旅客上周六搭乘南方航空班機從三亞前往哈爾濱，不料在機上突然腸胃不適，又來不及進入廁所，在飛機走廊直接「噴便」，一路從機頭噴到機尾。（取材自微博）

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

2022-07-05 04:38
成都文理學院一名美女聲樂老師上課神情。（取材自騰訊新聞）

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

2022-07-02 22:56
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

2022-07-04 03:29
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

2022-07-06 21:21
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

2022-07-08 02:02
好久不見的蕭亞軒現身擔任頒獎人。圖／台視提供

蕭亞軒回歸金曲獎引熱議：鼻子怎麼了？

2022-07-02 15:56

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑