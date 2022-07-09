孕婦開上共乘車道 引羅訴韋德案被推翻 辯胎兒是第2人

普萊諾市的布蘭迪．波托尼懷孕34周，接受電視訪問。(取自NBC DFW)

德州 一名孕婦因獨自在共乘車道(HOV，車內含司機至少二人)駕駛被開罰單，根據法規，在共乘車道行駛時至少需有兩人在車上，該孕婦則稱根據德州新頒布的墮胎 禁令，她肚子裡的小孩應該算作第二人。

達拉斯晨報(Dallas Morning News)報導，上月底，來自普萊諾市(Plano)的布蘭迪．波托尼(Brandy Bottone)開車上75號國道準備去接她的兒子，當時她已懷孕34周。

因為擔心遲到，波托尼走共乘車道，但她在即將開出快速道路時被一名巡邏警察 攔截，警察走近波托尼的車，詢問她第二名乘客在哪裡。

波托尼接受國家廣播公司(NBC)頻道NBC 5 Dallas-Fort Worth訪問回想當時情況，「警察開始掃視，他問我『只有你自己嗎？』我回答『不對，我們有兩人。』他接著說『另一人在哪？』我回答：『在這』。」波托尼邊描述邊指向她的肚子。

波托尼試圖爭論基於德州新實施的墮胎禁令，她未出世的孩子應視為另一名乘客，然而警員並不同意她的說詞。

「當我提到根據羅訴韋德案(Roe v Wade)被推翻後的現況，這是一個活生生的孩子時，一名警員並不理會，我對他說：『所以我不明白你為何沒看到。』」

警員告訴波托尼要在共乘車道開車需要有另一名「在她身體外」的乘客，並開了一張275元的罰單，警員表示若她在法庭上抗辯，罰單有可能會撤銷。

波托尼在採訪中說：「這讓我非常氣憤，這樣怎麼會公平？根據新法，這是一個生命，我知道這個說法可能不會被採用，但作為一名女性，這令人震驚。」

儘管德州的墮胎禁令承認未出生的小孩算是一個完整的個體，但現行的交通法並不承認。

法律專家認為，波托尼的論點屬於獨特的法律灰色地帶，達拉斯上訴律師盧貝克(Chad Ruback)表示：「不同的法官可能會有不同的做法，這是我們目前處於的未知領域。」