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科學團隊證實 5.18億年前「雲南蟲」為最原始脊椎動物

記者廖士鋒／即時報導
雲南蟲復原圖。取材自中國科學院南京地質古生物研究所官網
雲南蟲復原圖。取材自中國科學院南京地質古生物研究所官網

世界最原始的脊椎動物距今有多少年？答案是5.18億年，而且是在中國被發現，且被命名為「雲南蟲」，但因為爭議許久，最近才用心科學儀器證明其為脊椎動物。

據中國新聞網報導，中國科學院南京地質古生物研究所研究團隊發現，5.18億年前的寒武紀澄江動物群產出的「雲南蟲」，其咽弓具有脊椎動物獨有的細胞軟骨結構，確認「雲南蟲」是迄今為止發現的脊椎動物的最原始類群。

報導稱，該發現對揭秘包括人類在內的脊椎動物的起源，具有重大意義。中國科學院南京地質古生物研究所研究員趙方臣解釋，研究團隊對雲南澄江海口地區產出的127塊雲南蟲標本的鰓弓結構進行分析，發現咽弓上的有軟骨細胞結構，這一特徵是脊椎動物一個非常特有的證據。

更詳細的內部構造，則是雲南蟲咽弓上發現微納尺度三維保存的「疊盤狀細胞結構」和「蛋白微原纖維構造」，其中疊盤狀細胞結構是軟骨細胞獨特的排列方式，而蛋白微原纖維是脊椎動物軟骨常見的細胞間基質的纖維結構。

雲南蟲被證實是世界最原始的脊椎動物，距今5.18億年。中新社
雲南蟲被證實是世界最原始的脊椎動物，距今5.18億年。中新社

而據中國科學院南京地質古生物研究所官網消息，上述研究成果係由中國科學院南京地質古生物研究所朱茂炎研究員領導的「地球—生命系統早期演化」研究團隊和南京大學地球科學與工程學院姜寶玉教授課題組密切合作完成，並於2022年7月8日發表在美國《科學》（Science）期刊上。

消息並指出，雲南蟲自1991年首次報導以來，被分別歸類於脊椎動物、頭索動物、半索動物、後口動物幹群、甚至原始的兩側對稱動物，其分類位置存在的爭議，嚴重影響這類關鍵化石對脊椎動物起源的約束作用。

針對雲南蟲分類位置之謎，在常規的形態學研究無法達成共識的情況下，此次該研究團隊利用三維X光斷層掃描顯微鏡、傅里葉紅外光譜、拉曼光譜、掃描電鏡和透射電鏡等多種現代實驗技術手段，從微觀解剖學結構著手去破解。

分析結果證實雲南蟲處於脊椎動物譜系的最基幹位置，介於尾索動物和其他脊椎動物（包括現生和化石物種）之間。作為現生脊椎動物最古老的近親，雲南蟲為揭示脊椎動物的起源和早期演化提供了關鍵證據，對脊椎動物頜和其他關鍵特徵演化的探索均將產生深遠的影響。

雲南蟲演化位置和各類脊索動物咽顱形態比較。取材自中國科學院南京地質古生物研究所官...
雲南蟲演化位置和各類脊索動物咽顱形態比較。取材自中國科學院南京地質古生物研究所官網

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