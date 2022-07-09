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不服強尼戴普告贏誹謗 安珀赫德以陪審員有問題要再審

編譯周辰陽／即時報導
強尼戴普(左圖)獲陪審團判決告贏同為演員的前妻安珀赫德(右圖)誹謗，但安珀赫德的律師團二度具狀，以事關一位陪審員的「新發現事實與資訊」為由，再次提出要求重審。(美聯社)
強尼戴普(左圖)獲陪審團判決告贏同為演員的前妻安珀赫德(右圖)誹謗，但安珀赫德的律師團二度具狀，以事關一位陪審員的「新發現事實與資訊」為由，再次提出要求重審。(美聯社)

強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗一案，於6月1日獲維吉尼亞州一個7人陪審團判決成立。安珀赫德的律師團8日二度具狀，以事關一位陪審員的「新發現事實與資訊」為由，再次提出要求重審（Re-trial）。

Sky News報導，安珀赫德的律師團幾天前才提出要求重審，當時的主張是原判決並未獲得證據的支持，8日新提交的文件則是聲稱，原本被傳喚在審判期間擔任陪審員的民眾之一沒有出庭，並且已經被其他人取代。

安珀赫德的律師團寫道，「15號陪審員不是2022年4月11日被傳喚履行陪審義務的個人，因此不是陪審團的一員，不能在此次審判適當地擔任陪審團。正如法院無疑同意的，未被傳喚履行陪審義務的個人仍然出庭履行陪審義務與擔任陪審員，此事令人深感不安，特別是在諸如此案的一個案例」。

安珀赫德的律師團表示，這是一樁備受矚目的官司，陪審團審判的事實與日期在陪審員傳喚函（Juror summonses）核發之前與之後均獲得高度宣傳，又指赫德有權「信賴基本保護…即此次審判的陪審員們會是實際上被傳喚履行陪審義務的個人」。

安珀赫德的律師團主張，她的正當程序權利因此受到損害，「在這種情況下，應該宣布無效審判（Mistrial），並下令舉行新的審判」。

維吉尼亞州

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