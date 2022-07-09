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開飛機變印鈔機 湯姆克魯斯靠「捍衛2」至少賺進6750萬

記者蘇詠智／專題報導
湯姆克魯斯因「捍衛戰士：獨行俠」熱賣，收入至少有6750萬美元。歐新社資料照片
湯姆克魯斯因「捍衛戰士：獨行俠」熱賣，收入至少有6750萬美元。歐新社資料照片

昔日好萊塢巨星喜歡以「打進2000萬美元俱樂部」，作為高身價的自我標榜，近年來天價片酬幾乎已成歷史名詞，流行等片子大賣再按比例分紅，有機會賺到2000萬美元的好幾倍。就像目前正夯的「捍衛戰士：獨行俠」，湯姆克魯斯據估計至少6750萬美元入袋，要是片子繼續熱賣，收入達到8、9000萬美元都有可能。

據歐美媒體報導，湯姆克魯斯演出「捍衛戰士：獨行俠」的片酬為1250萬美元，乍看之下並非特別驚人，但在全球票房超過某個標準後，就可以分到10%的收入，而該片目前在世界各國總票房為11億美元，電影公司和戲院對半分，可以得到5億5000萬美元，阿湯有可能拿到5500萬美元，加上片酬就有6750萬美元的進帳，足足是2000萬美元的3倍多，還可能隨著賣座數字不斷累積，收入持續攀高。

強尼戴普光一部「神鬼奇航5」據估計就賺進9000萬美元。取材自IMDb
強尼戴普光一部「神鬼奇航5」據估計就賺進9000萬美元。取材自IMDb

然而類似這樣的條件，只有超級大牌才有資格談。相較之下，湯姆克魯斯目前靠「捍衛戰士：獨行俠」賺進的收入還不是最驚人，3年前小勞勃道尼主演「復仇者聯盟：終局之戰」，據稱片酬加分紅總共收入達到7500萬美元，令升斗小民又妒又羨。

可是和「神鬼奇航」系列的強尼戴普相比，就又差了一點，因為「神鬼奇航」系列拍了5集，強尼每接一集都可以在片酬上漲價、分紅比例也調漲，所以在拍攝第5集時，據估計收入總共達到9000萬美元，差一點點就要逼近1億，也難怪他請得起最好的律師，幫他打誹謗官司。

小勞勃道尼據估計因「復仇者聯盟：終局之戰」賺進7500萬美元。路透資料照片
小勞勃道尼據估計因「復仇者聯盟：終局之戰」賺進7500萬美元。路透資料照片

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