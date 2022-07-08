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台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

聯合新聞網 綜合報導
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

不久前網路社群掀起一股「可能讓你很意外的POINT」風潮，不少藝人們也跟風分享令粉絲驚喜的小秘密。近日深受台灣麥當勞也搭上這波流行，揭露10項關於當勞的冷知識，但其中一項竟連美國總公司看了都嚇到。

台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT，包括麥當勞餐廳門口都有一個店號銅牌，而銅牌下緣距離地面的高度絕大多數為174公分，對應文公尺的吉位為「財」，且店號銅牌在掛上前，背面會放置價值168元的銅板，分別為50元三枚、5元3枚、1元3枚，或把硬幣排成168的形狀，取其諧音希望一路發。

另外，台灣第一間麥當勞，首周就創下當時全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄，其中的品項「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」等，自全球第一間麥當勞開幕至今，都能在菜單上點到，特別的是台灣麥當勞的「玉米湯」是由台灣團隊自行研發，也僅有在台灣為常駐產品，若當你在麥當勞聽到員工喊「外玉」時，不是指有人外遇，而是外帶玉米湯的意思。

而當年1967年時，麥當勞要推出「大麥克」（Big Mac），曾考慮過另外兩個名稱：「貴族」（Aristocrat）與「藍絲帶堡」（Blue Ribbon burger）。麥當勞員工只要工作滿10年，就能享有長達8週的有薪「十年特休」，目前台灣麥當勞的員工，逾5成年資超過10年。

麥當勞平均全年可回收500公噸炸油，除100%回收並再製為生質柴油，並部分應用在麥當勞餐廳配送食材及備品的物流車，最後台灣麥當勞曾送出全球唯一價值100萬的「黃金麥克鷄塊」。

據了解，台灣首間麥當勞在1984年1月28日，開幕於台北市民生東路三段，首周就創下全世界麥當勞「單週營業額第一」的紀錄，時隔2個月後又在西門町開了一家，接著便火速在全台展店，讓美國總公司看了都不敢置信。

麥當勞 社群

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