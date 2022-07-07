白鯨愛上飼育員 吃醋狂吐水噴滿身濕：離我男人遠點

蒂娜與照顧牠的男飼育員感情超好，會主動跟男飼育員親親。取材自YouTube

禁忌人鯨戀？日前一段影片在網路上掀起熱議，水族館一隻母白鯨愛上自己的男飼育員，平時還會親吻對方，並只允許他靠近自己，其他男性飼育員都不得其門而入。母白鯨甚至還會對那些接近自己喜歡的男飼育員的女性吃醋，生氣到噴水攻擊。

南韓 「SBS TV」著名節目「動物農場(동물농장x애니멀봐)」之前曾經採訪過一間水族館，一隻名叫「蒂娜(티나，音譯)」的母白鯨相當喜歡照顧牠的男飼育員，因為從小就被該名飼育員照顧到長大，也許是因為這樣產生依附心理，對男飼育員非常熱情又黏人，還時不時會給男飼育員送上香吻。其他男性飼育員靠近牠，蒂娜都會表現出不悅的模樣，不想給不是自己認定的飼育員照顧。

蒂娜見到女飼育員接近自己喜歡的男飼育員，氣到用水柱狂噴人家噴得滿身溼答答。 取材自YouTube

蒂娜最令人嘖嘖稱奇的是，只要有女性飼育員靠近照顧牠的男性飼育員，牠就會因此打翻醋桶、嫉妒心大起，會對女飼育員狂噴水，把人家潑得全身濕透。從新聞採訪影片中可以看到，一名女飼育員太過靠近蒂娜的男飼育員，就被氣噗噗的蒂娜噴滿身。

園方發現蒂娜太過依賴男飼育員，覺得這樣不是辦法，因此就決定讓蒂娜早點回歸白鯨族群生活，如此一來牠才能適應群體的互動，並減少對男飼育員的依賴心理。該影片其實在2018年就已經貼出，累積至今已吸引超過2800萬人觀看，近日又被不少網友挖出放在社群網站 上，不少網友都對蒂娜如此情有獨鍾的模樣笑翻。

其實這並不是第一次鯨豚對人類抱有愛意，美國NASA 在1960年代一項針對培養海豚學習語言的實驗中，一隻6歲雄性瓶鼻海豚彼得(Peter)愛上了照顧牠的23歲女研究員赫威(Margaret Howe)，雙方被迫分離後牠難過到自沉入水死亡。無獨有偶的是，70歲美國作家布倫納(Malcolm Brenner)受訪時曾稱，自己大學時期與1條母海豚相戀長達6個月，甚至發生過性關係，後來水族館倒閉後被迫與母海豚分開，最後母海豚因相思過度在9個月後不幸身亡，也因此禁忌人豚/鯨戀一直都是網路上熱門的討論話題。

來源:YouTube