我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

「骨灰」竟是混凝土 殯儀館盜賣屍體 還把器官分開賣

「怪奇物語4」看不夠 Netflix宣布拍外傳影集、舞台劇

中央社／洛杉磯6日電
杜法兄弟計畫重拍日本動漫作品「死亡筆記本」。(美聯社)
杜法兄弟計畫重拍日本動漫作品「死亡筆記本」。(美聯社)

影集「怪奇物語」第4季剛在影音平台Netflix刷新觀看紀錄，打造這部影集的編導杜法兄弟今天宣布正在籌備「怪奇物語」外傳，並計畫重拍日本動漫作品「死亡筆記本」。

Netflix今天在推特上公告，麥特杜法（Matt Duffer）和羅斯杜法（Ross Duffer）兄弟基於與Netflix的合作關係，已經成立「上下顛倒影視公司」（Upside Down Pictures），他們將透過這個新的製作公司，開發電影與電視節目。

「怪奇物語」（Stranger Things）第4季上下半輯分別在5月27日、7月1日推出，累計獲得11.5億小時觀看時間，已經成為Netflix歷年最受歡迎的英語電視影集。

製作公司的名字取自「怪奇物語」故事中的顛倒世界，娛樂媒體Deadline報導，杜法兄弟（Duffer Brothers）設立這個製作公司的目標，是希望創作出特定種類的故事，這一類的故事曾經為他們的成長帶來啟發。

杜法兄弟表示，這些故事發生在那些美麗的交會處，「平凡與不平凡在此相遇，壯觀的場面與貼近人心的角色在此共存，真心真意在此戰勝了憤世嫉俗」。

製作公司的計畫包括，改編日本動漫作品「死亡筆記本」（Death Note）成為電視影集。「死亡筆記本」過去在日本已經改編成多部真人版的電視、電影作品，也有一部美國版的真人版電影於2017年在Netflix上架。

上下顛倒影視公司將由李威特（Hilary Leavitt）主導營運，她曾參與電視影集「黑色孤兒」（Orphan Black）、黑錢勝地 （Ozark）、「凱薩琳大帝」（The Great）等片的開發製作。

Netflix宣布的製作計畫還包括，一齣以「怪奇物語」故事和世界觀為基礎的舞台劇和「怪奇物語」的外傳影集。

製作公司的另一項改編計畫是史蒂芬．金（Stephen King）和彼得．史超伯（Peter Straub）在1984年出版的小說作品「魔符」（The Talisman）。杜法兄弟將與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的安培林娛樂公司（Amblin Entertainment）合作。

Netflix 電影 日本

上一則

飛機半空中竟「破大洞」乘客下機才發現超驚悚

下一則

Meta的新VR頭戴裝置 取名Quest Pro、售價破千元

延伸閱讀

「紙房子：韓國篇」超大尺度床戲曝光 下半身快看光光

「紙房子：韓國篇」超大尺度床戲曝光 下半身快看光光
奧斯卡影帝挑戰國父扮相曝光 細膩揣摩歷史人物

奧斯卡影帝挑戰國父扮相曝光 細膩揣摩歷史人物
影迷搶看「怪奇物語」最後兩集 Netflix一度大當機

影迷搶看「怪奇物語」最後兩集 Netflix一度大當機
複製亞洲經驗 Netflix攻新興市場

複製亞洲經驗 Netflix攻新興市場

熱門新聞

一名旅客上周六搭乘南方航空班機從三亞前往哈爾濱，不料在機上突然腸胃不適，又來不及進入廁所，在飛機走廊直接「噴便」，一路從機頭噴到機尾。（取材自微博）

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

2022-07-05 04:38
成都文理學院一名美女聲樂老師上課神情。（取材自騰訊新聞）

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

2022-07-02 22:56
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

2022-07-04 03:29
豪華商務艙Luxe，如果有同行的旅伴，可打開座位之間的間隔，連通兩人的座位。(圖:紐西蘭航空提供)

搭經濟艙也能「躺著飛」紐航首創全球Skynest舒眠艙

2022-06-30 01:44
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

2022-06-29 07:24
好久不見的蕭亞軒現身擔任頒獎人。圖／台視提供

蕭亞軒回歸金曲獎引熱議：鼻子怎麼了？

2022-07-02 15:56

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎