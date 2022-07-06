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男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

聯合新聞網／ 綜合報導
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

追求刺激可要瞻前顧後，小心一個失誤成了最糗回憶。近日，一段影片及對話記錄在臉書瘋傳，只見一對男女不滿足關上房門「親密連結」，特別跑到飯店房門外「火熱交纏」。原以為這將是最難得的經驗，沒想到還有更刺激的在後頭，男子驚覺自己忘了帶房卡，眼見房門早已關上，驚慌地不斷轉動門把，驚喜的「全裸體驗」最終變成驚嚇。

網友陸續在臉書社團貼出相關對話記錄與截圖，畫面中可見，一對男女不顧他人眼光，大膽地選在飯店房門外「親密連結」。想不到下秒更刺激的來了，男子疑似突然想起了什麼，轉身不斷扭轉門把，隨後直接中斷熱情過程，開始確認房門的門鎖系統，女子則像沒了興致，推了推男子要他趕快解決問題，最後兩人只能尷尬的在門外兩瞪眼。

對話記錄也破解了謎題，原來男子忘記將房卡拿出來，兩人就這麼被鎖在房門外，全身一絲不掛相當尷尬。分享該段影片的網友更稱，「這故事告訴我們套子要戴，房卡也就要帶」，提醒民眾衝動之前可要先作好準備，否則恐會留下「超刺激經歷」與永生難忘的最糗回憶。

貼文引發熱議，不少網友留言嘲諷，「直接大社死（社會性死亡）欸」、「笑死，何必求刺激」、「腦子也要帶」、「哈哈哈哈，悲劇了，還真刺激啊」、「真的很扯」，也有人敲碗解決辦法，「想知道最後誰來開門」、「後來怎麼辦」，但不少網友也懷疑影片出處，「外流的人會被告吧」。

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