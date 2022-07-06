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熱成這樣？日本乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子搭乘電車時，下半身只穿了件「一條線短褲」，驚奇的畫面立刻引發話題。（取材自推特@takigare3）
日本一名男子搭乘電車時，下半身只穿了件「一條線短褲」，驚奇的畫面立刻引發話題。（取材自推特@takigare3）

真的太熱了！日本將氣溫超過35℃以上的日子稱為「猛暑日」，自6月25日以來，東京市中心連續9天出現猛暑日，創下1875年開始觀測以來紀錄。高溫難耐也使日本中暑送醫、死亡的案例增加，民眾也開始嘗試各種消暑方式，近日更有網友在電車上見到「驚人一幕」，只見一名乘客穿上「一條線短褲」，泰若自然的坐在位置上，離奇的畫面立刻在網路掀起話題。

日本網友在推特分享照片，並以「悲報」做為開頭，在文中寫道「日本接連碰上猛暑日，在電車上目擊了一位穿著清涼的男性」。從照片可見，一名頭戴帽子的男性坐在電車的座位上，態度相當自然，彷彿沒有任何奇怪的地方，但男子的下半身卻只穿了件「一條線短褲」，大腿與屁股幾乎完全露出。

推主也透露，照片是在搭乘埼京線時拍下的，而該名「清涼男子」則疑似在池袋站下車。照片上傳後立刻掀起討論，豈料推主陸續又收到了好幾張網友提供的照片，只見「清涼男子」無論是在站內等車或是乘車過程，模樣都「始終如一」，下半身除了「一條線短褲」外沒有其他遮蔽，清涼地搭乘電車通往各處。

許多網友紛紛留言驚呼，「果然有這種奇怪的人啊…高溫真的太可怕了」、「雖然我也很不能忍受高溫，但至少穿上褲子吧」、「都市好可怕」、「這樣算SAFE嗎？」，也有人崩潰直呼噁心，「完全不想當下個坐那座位的人」、「拜託消毒一下」、「椅子也太可憐了吧」。

日本一名男子搭乘電車時，下半身只穿了件「一條線短褲」，驚奇的畫面立刻引發話題。（...
日本一名男子搭乘電車時，下半身只穿了件「一條線短褲」，驚奇的畫面立刻引發話題。（取材自推特@takigare3）

日本 高溫 推特

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