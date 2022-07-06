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鄰居放煙火嚇瘋比特犬 「咬爛狂撞冰箱全是血」連飼主都認不得 媽超自責

聯合新聞網／ 綜合報導
比特犬因施放煙火噪音過大嚇到崩潰，把冰箱撞的滿是鮮血。 (圖/取自臉書「Jerrica Elayne Escobedo」)
比特犬因施放煙火噪音過大嚇到崩潰，把冰箱撞的滿是鮮血。 (圖/取自臉書「Jerrica Elayne Escobedo」)

把毛小孩留在家也要特別注意安全。一名飼主日前出門時將狗狗留在家，儘管有關上窗戶並放音樂，但狗狗卻被鄰居放煙火的超大聲音嚇到崩潰，被嚇到的狗狗奮力想鑽進冰箱裡躲起來，卻不得其門而入，整個冰箱都是狗狗撞擊的血跡，照片相當怵目驚心。

美國德州一名女子艾斯可貝多(Jerrica Elayne Escobedo)在2021年美國國慶日(獨立紀念日)當天出門與家人朋友慶祝節日，將自己養的比特犬「碧吉史摩斯(Biggie Smalls)」留在家中，由於這天許多人都會放煙火慶祝，艾斯可貝多在出門前將家裡門窗都關好，也撥放了音樂希望可以蓋過爆炸聲，就交代碧吉史摩斯看家後便出門了。

但艾斯可貝多沒有料到隔壁鄰居會放煙火，因為鄰居施放的煙火聲太大，把碧吉史摩斯嚇壞了，受到嚴重噪音驚嚇的碧吉史摩斯鑽進家裡冰箱想躲起來，卻把自己撞得滿身傷，白色的冰箱滿滿都是碧吉史摩斯因為受驚而瘋狂撞擊留下的血跡，還有不少被咬壞的層架跟食物，整個冰箱幾乎是被毀的徹底。

艾斯可貝多回家後看到這樣的狀況相當自責，更慘的是愛犬看到她回家的時候精神恍惚、完全認不出飼主，帶去看獸醫後才逐漸好轉，因此今年他選擇在家與碧吉史摩斯一起度過國慶日。艾斯可貝多在個人臉書上貼文表示，因為去年這樣的經驗，他想藉由這件事情跟大家分享國慶日期間保護家中毛孩子的重要性。

艾斯可貝多說，每年美國國慶日因為廣放煙火的關係，走失的毛小孩比起其他節日都還高出許多，雖然自己的愛犬相對幸運沒有走失，但牠卻因此受重傷。艾斯可貝多指出，如果家裡狗狗害怕煙火這種噪音很大的表演，千萬不要強迫帶牠們出門看煙火，如果知道這段時間附近可能會有人放煙火的話，讓狗狗待在室內消除環境噪音跟光害是很重要的。

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