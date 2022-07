疫情 過後參加婚禮變得可貴,大家不免在開心場合喝茫玩嗨,就有網友在婚禮上跳舞跳到忘我,燃起火花不自知,差點把婚宴場地旁的穀倉燒了,幸好最後只是虛驚一場。

根據《太陽報》報導,日前推特 上瘋傳一支短片,紀錄一位開心參加婚禮的賓客,左右兩手各拿一支仙女棒忘我的熱舞,但萬萬沒想到手中揮舞的仙女棒,卻意外點燃場邊的乾草,更延燒到自己西裝。

一旁賓客眼看苗頭不對,紛紛提醒他後面著火了,而本來還在忘情跳舞的男子,試圖用自己的手臂趕緊滅火,而本來越燒越大的火勢,也奇蹟式的被他撲滅。

不少網友看到這段婚禮插曲影片,除了轉分享外,也寫道:「這就是我想在我的婚禮喝得有多醉」,也有網友留言稱那位男子是穀倉燃燒器。

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa