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打火機燒雪糕「不會融化」影片瘋傳 廠商出面解釋

記者陳言喬／即時報導
網友用打火機點燃雪糕，但未見融化甚至有冒煙現象。（燃新聞）
網友用打火機點燃雪糕，但未見融化甚至有冒煙現象。（燃新聞）

中國一款雪糕最近被網友爆料不易融化，甚至用打火機點燃也不融化，懷疑添加防腐劑等不明原料。上海市市場監督管理局宣傳處工作人員稱已著手調查。涉事的雪糕「鐘薛高」則稱他們的產品都符合規定。

騰訊新聞報導，7月5日，一段網友用打火機點燃鐘薛高雪糕疑似燒不化的視頻，再次使「鐘薛高」成為全網關注的熱點。

「鐘薛高」客服熱線人員表示，一般常溫下3-5分鐘融化，「燒不化的情況我們也是第一次聽到」，已記錄該問題。

中國新聞周刊報導，上海市市場監督管理局宣傳處工作人員6日表示，已關注到此事，並告知相關業務處室。

此前，還有網友將「鐘薛高」旗下一款海鹽口味的雪糕放置在31℃的室溫下，近1小時後，仍然沒有完全融化。

網友發現雪糕靜止一小時，融化情況不明顯。（燃新聞）
網友發現雪糕靜止一小時，融化情況不明顯。（燃新聞）

不會融化的雪糕的也引發眾多網友討論，有不少網友推測，雪糕不會融化，是添加了防腐劑、凝固劑；另有網友擔心，不會融化的雪糕還能吃嗎？

面對著網友的質疑聲，「鐘薛高」回應稱，並不存在不融化的雪糕，固形物高、水少，完全融化後自然就為黏稠狀，不會完全散開變成一攤水狀，而固體無論如何融化也不能變成水。融化呈黏稠狀是因為這款產品配方中主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉乳、全脂奶粉、冰蛋黃等等，產品本身固形物含量達到40%左右，除部分原料本身含少量水外，配方未額外添加飲用水。

為了在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，且均嚴格按照國家相關標準添加。

中國食品安全網指出，一般來說，總固形物及蛋白質含量越高，則雪糕品質越高，固形物含量高、水的占比相對少，其融化速度就會更慢。

上海食品添加劑協會專家委員、上海理工大學健康科學與工程學院李保國教授稱，冷凍飲品融化程度除了和環境溫度相關外，也和它們的產品原料成分有關。

市場上多數以水為主要原料的雪糕，比乳製品含量高的雪糕融化速度快很多，是因為固形物含量不高，這與有無增稠劑沒有必然關係。

此前，「鐘薛高」曾因為價格高屢次被討論。在2018年天貓「雙11」促銷節中，「鐘薛高」推出了一款66元（約300元台幣）的當日限定款「厄瓜多爾粉鑽」雪糕，在15小時內售罄2萬支。

對於定價高的問題，「鐘薛高」方面曾回應稱：就目前的市場回饋來看，消費者很重視產品品質，而不是單純地看價格高低。隨著經濟及行業發展，消費者對雪糕的消費訴求也有所改變。

大陸近來有網友發明了「雪糕刺客」一詞，專指那些隱藏在冰櫃裡面，看著其貌不揚的雪糕，但當你拿去付錢的時候會用它的價格刺你一下的雪糕。網友稱「鐘薛高」就是各類「天價雪糕」的代表。

蛋白質 牛奶

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