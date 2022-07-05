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情侶闖賞楓勝地拍色情片 慘遭檢舉 結局讓人意外

聯合新聞網／ 綜合報導
一對日本情侶闖賞楓景點公然拍謎片，被鄉民檢舉報警，事後女方否認裸露身體。(取材自RYO＆YUU影片)
一對日本情侶闖賞楓景點公然拍謎片，被鄉民檢舉報警，事後女方否認裸露身體。(取材自RYO＆YUU影片)

日本愛知縣的「香嵐溪」是非常知名的賞楓勝地，每到秋天，就會吸引許多遊客去觀賞溪谷兩岸的楓葉景色，不過該地卻發生一起醜聞。一對情侶公然在香嵐溪裸露身體、拍A片，還將影片上傳至成人網站PornHub獲利，一年海撈近3000萬日圓（約22萬美元），事後該對情侶影片在社群上瘋傳，有眼尖日本鄉民認出並報警檢舉，愛知縣警方也將情侶依公然猥褻罪送辦。

根據日本《Yahoo》、《usioproject》報導，今年38歲的吉野隆賢和22歲的山本結菜在同一家餐廳工作，兩人進而交往同居，並在PornHub創設帳號「RYO＆YUU」，靠著情侶約會影片漸漸打開知名度。

從去年11月中旬開始，他們便在愛知縣「香嵐溪」公然拍攝A片，日媒指出，從A片畫面來看，吉野隆賢裸露下體、山本結菜則全裸上鏡，事後兩人將影片上傳至PornHub盈利，吸引許多網友觀看，還在2個月以內，達成累計2400萬影片點閱人次的「驚人成就」。

日媒還表示，兩人單靠影片一個月可賺250萬日圓，一年下來，海撈近3000萬日圓。不過兩人在觀光勝地拍A片，還高調在成人網站獲利被日本鄉民抓包報警，愛知縣警方獲報隨即立案調查，並循線傳喚該對情侶到案，吉野隆賢承認有拍片上傳網路獲利，山本結菜則堅稱自己沒裸露身體。

據日媒報導，兩人經歷被警方傳喚逮捕後，並沒有因此鬧分手，反而正式結為一對夫妻，山本結菜表示，其實自己的媽媽、姐姐都知道拍謎片一事，吉野也向她保證會承擔風險扛起責任，「我想說，等我被抓到了，我就嫁給吉野做全職家庭主婦」。

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