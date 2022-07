影／戲水驚見「鯊魚」亂竄 勇男臨機一動 拿這支趕跑牠

近日埃及紅海發生一起嚴重的鯊魚攻擊事件,一名6旬婦人慘遭鯊魚咬斷一隻手臂、一條腿,雖游回岸上,卻疑因過度驚嚇引發心臟衰竭而死亡。不料,土耳其近期竟也傳出「鯊魚」突在人群中現身的事件。

據報導,土耳其的馬爾馬里斯海岸也驚見鯊魚現身於人群中。從社群媒體 流傳的影片中,可以看到當時有數名居民與遊客正待在淺水區,卻突然出現魚鰭,疑似為鯊魚魚鰭,而「鯊魚」不停盤旋。附近的人們則不斷往後退,有人則潛入水中,然而「鯊魚」仍在周圍持續打轉。

過不久,一名男子挺身而出,逐漸靠近「鯊魚」,並持拖把朝牠的頭部擊打數下,最後「鯊魚」終於朝另一個方向游去,遠離人群。

然而,後續有報導指出,馬爾馬里斯當局證實人們當天遇到的生物並非鯊魚,而是地中海的頜針魚(Mediterranean Garfish),並引述專家說法,表示頜針魚無害,同時開玩笑說道「所以你下海的時候不用帶著拖把」。

