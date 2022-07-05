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芝國慶濫射釀7死 槍手遭控7項一級謀殺罪

影／戲水驚見「鯊魚」亂竄 勇男臨機一動 拿這支趕跑牠

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其近期傳出「沙魚」突在人群中現身的事件。示意圖。（取材自pexels）
土耳其近期傳出「沙魚」突在人群中現身的事件。示意圖。（取材自pexels）

近日埃及紅海發生一起嚴重的鯊魚攻擊事件，一名6旬婦人慘遭鯊魚咬斷一隻手臂、一條腿，雖游回岸上，卻疑因過度驚嚇引發心臟衰竭而死亡。不料，土耳其近期竟也傳出「鯊魚」突在人群中現身的事件。

據報導，土耳其的馬爾馬里斯海岸也驚見鯊魚現身於人群中。從社群媒體流傳的影片中，可以看到當時有數名居民與遊客正待在淺水區，卻突然出現魚鰭，疑似為鯊魚魚鰭，而「鯊魚」不停盤旋。附近的人們則不斷往後退，有人則潛入水中，然而「鯊魚」仍在周圍持續打轉。

過不久，一名男子挺身而出，逐漸靠近「鯊魚」，並持拖把朝牠的頭部擊打數下，最後「鯊魚」終於朝另一個方向游去，遠離人群。

然而，後續有報導指出，馬爾馬里斯當局證實人們當天遇到的生物並非鯊魚，而是地中海的頜針魚（Mediterranean Garfish），並引述專家說法，表示頜針魚無害，同時開玩笑說道「所以你下海的時候不用帶著拖把」。

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