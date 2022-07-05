新州17歲印度裔少年 最火紅新廚師 6歲就會炸蝦炸螃蟹

僅17歲的印度裔青少年卡穆卡爾(中)幾乎能烹調各式料理，更為知名餐廳設計餐點。(取材自臉書)

新澤西州 愛迪生市(Edison)一名印度 裔青少年卡穆卡爾(Arnav Kamulkar)最近獲得大量關注，年僅17歲的他不僅擁有豐富的料理經驗，幾乎能烹調各式料理，廚藝不在話下，最近更開始為知名餐廳設計餐點。

受到母親的啟發，卡穆卡爾在六歲時就會跟著母親下廚，不管是將螃蟹裹粉、炸蝦或印式料理雞肉搭配辣炒馬鈴薯，對小小年紀的他都不是什麼難事；卡穆卡爾形容：「小時候我只是想幫母親的忙，但現在我已經成為可以獨當一面的廚師。」

現仍就讀於史蒂文斯高中(J.P. Stevens High School)的卡穆卡爾已經有了一份許多廚師夢寐以求的工作，在當地知名印度餐館Clove12 Restobar擔任料理創意總監；當每個周末同儕們忙著滑手機、打電動的同時，卡穆卡爾正在研發菜單，每個月還為餐廳設計一道特殊的國際料理。

事實上，卡穆卡爾大多是靠著影音平台YouTube自學，直到2020年才開始嘗試踏入餐廳業；當時他在自家創立快閃餐廳「叉路」(Fork in the Road)，招待親友們一套六道餐點的套餐，有時連陌生人都會好奇加入。

透過快閃餐廳，卡穆卡爾除了給自己累積豐富的料理經驗，同時也為非營利組織「餵飽美國」(Feeding America)和麥當勞 慈善機構Ronald McDonald House籌辦募款；他表示：「經營『叉路』雖然只是我職涯一小步，但這些體驗將伴隨著我一生。是它才讓我有機會建立名聲、挑戰極限，然後進入頂尖的專業領域。」

卡穆卡爾還在去年2月出版了一本「廚師卡穆卡爾的招牌美食指南」(Chef Arnav's Signature Guide to Gourmet Cooking)，當時便吸引了剛開幕的Clove12 Restobar老闆的注意。

現在的卡穆卡爾一刻也不得閒，除了學業，他還是史蒂文斯高中高爾夫球校隊的成員，還要參加全國「模擬聯合國會議」(Model U.N)活動。