我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」破紀錄奪第15冠

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手仍在逃

86歲空姐服務將滿65年 繼續刷新世界紀錄

中央社／紐約4日綜合外電報導
86歲美國航空公司空姐奈許是世界年齡最大、服勤時間最長的空服員，美國航空公司公布她年輕時與現在的照片。（圖取自facebook.com/AmericanAirlines）
86歲美國航空公司空姐奈許是世界年齡最大、服勤時間最長的空服員，美國航空公司公布她年輕時與現在的照片。（圖取自facebook.com/AmericanAirlines）

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），今年秋天將慶祝飛行滿65週年的86歲美國航空公司空姐奈許（Bette Nash），是世界年齡最大、服勤時間最長的空服員。

奈許於1957年開始飛行，如今她可以選擇任何她想要的路線，不過在其空姐生涯大部分時間裏，她一直往返於紐約-華盛頓-波士頓。她較喜歡這條路線，是因為這能讓她每天晚上回家照顧患有身心障礙的兒子。

影片來源：YouTube

奈許還記得當年她開始飛行時，乘客登機前會從自動販賣機購買保險；航空公司會派人去她家檢查，以確保她未與男人同住，因為當時空服員必須單身。她說，航空公司還會在她輪班前量她的體重，若超重過多，可能暫停讓她工作。

2017年奈許在一趟飛行時接受美國廣播公司（ABC）旗下的WJLA電視台訪問，她說：「你必須有一定的身高，必須保持固定的體重。以前曾經很可怕。你體重多了幾磅，就必須不斷量體重，你若繼續胖下去，他們會讓你拿不到薪水。」

奈許一開始在東方航空公司（Eastern Airlines）飛行，並經歷過多次合併，包括1980年代後期與川普（Donald Trump，前美國總統）的航空公司合併，最終她進入美國航空公司（American Airlines）。

早期，乘客登機時付費給空服員；奈許說，她那時在紐約和華盛頓之間的票價為12美元。她在其服勤60週年紀念日告訴WJLA：「我們過去會在飛機上分發香菸和火柴…在發完餐點後，我便到處分發肯特（Kent）和萬寶路（Marlboro）香菸。」

依照美國聯邦航空總署（FAA）規定，奈許至今仍必須參加定期的空服員訓練。

保險 波士頓 川普

上一則

華裔導演紀錄片 揭露進名校秘辛

延伸閱讀

美國航空加薪近17% 機師工會似乎仍不滿意

美國航空加薪近17% 機師工會似乎仍不滿意
美國航空願加薪17% 機師工會不滿意

美國航空願加薪17% 機師工會不滿意
國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時

國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時
NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇

NBA／史上最大約 傳金塊捧5年2.56億續留約柯奇

熱門新聞

成都文理學院一名美女聲樂老師上課神情。（取材自騰訊新聞）

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

2022-07-02 22:56
豪華商務艙Luxe，如果有同行的旅伴，可打開座位之間的間隔，連通兩人的座位。(圖:紐西蘭航空提供)

搭經濟艙也能「躺著飛」紐航首創全球Skynest舒眠艙

2022-06-30 01:44
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

2022-06-29 07:24
辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

2022-07-04 03:29
60歲的福特（右）在漢堡王工作27年將退休，但卻只收到公司送的一張電影票、一袋糖果、一支筆等一些小東西。圖為他與女兒的合影。（取材自推特）

單親爸27年全勤退休公司只送電影票 網友霸氣捐13萬

2022-06-28 04:30

超人氣

更多 >
美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手仍在逃

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手仍在逃
白宮籲加油站降價 貝佐斯再開砲：簡直是誤導

白宮籲加油站降價 貝佐斯再開砲：簡直是誤導
8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威

8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍