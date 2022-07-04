86歲空姐服務將滿65年 繼續刷新世界紀錄

86歲美國航空公司空姐奈許是世界年齡最大、服勤時間最長的空服員，美國航空公司公布她年輕時與現在的照片。（圖取自facebook.com/AmericanAirlines）

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），今年秋天將慶祝飛行滿65週年的86歲美國航空公司空姐奈許（Bette Nash），是世界年齡最大、服勤時間最長的空服員。

奈許於1957年開始飛行，如今她可以選擇任何她想要的路線，不過在其空姐生涯大部分時間裏，她一直往返於紐約-華盛頓-波士頓 。她較喜歡這條路線，是因為這能讓她每天晚上回家照顧患有身心障礙的兒子。

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奈許還記得當年她開始飛行時，乘客登機前會從自動販賣機購買保險 ；航空公司會派人去她家檢查，以確保她未與男人同住，因為當時空服員必須單身。她說，航空公司還會在她輪班前量她的體重，若超重過多，可能暫停讓她工作。

2017年奈許在一趟飛行時接受美國廣播公司（ABC）旗下的WJLA電視台訪問，她說：「你必須有一定的身高，必須保持固定的體重。以前曾經很可怕。你體重多了幾磅，就必須不斷量體重，你若繼續胖下去，他們會讓你拿不到薪水。」

奈許一開始在東方航空公司（Eastern Airlines）飛行，並經歷過多次合併，包括1980年代後期與川普 （Donald Trump，前美國總統）的航空公司合併，最終她進入美國航空公司（American Airlines）。

早期，乘客登機時付費給空服員；奈許說，她那時在紐約和華盛頓之間的票價為12美元。她在其服勤60週年紀念日告訴WJLA：「我們過去會在飛機上分發香菸和火柴…在發完餐點後，我便到處分發肯特（Kent）和萬寶路（Marlboro）香菸。」

依照美國聯邦航空總署（FAA）規定，奈許至今仍必須參加定期的空服員訓練。