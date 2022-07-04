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紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）
一名身材姣好的女遊客被動物園明星動物紅毛猩猩襲胸親臉。（影片截圖）

近日一段爆笑影片瘋傳，一名女遊客和動物園的明星動物紅毛猩猩合影時，紅毛猩猩突然從背後熊抱女遊客還用雙手搓揉胸部，甚至還做出強吻的動作，猩猩還一邊露出魔性笑臉讓不少網友笑翻。

媒體報導，一名穿著白色小可愛、身材姣好的女遊客在6月底到泰國曼谷沙法里野生動物園(Safari World)遊玩，體驗了該動物園相當知名的「與紅毛猩猩合影」活動，這個活動一直都是該動物園的招牌特色之一。當女遊客坐在鞦韆上準備跟紅毛猩猩拍照時，紅毛猩猩突然色心大起，一臉爽笑伸出雙手從背後抱住女遊客還搓揉胸部，揉完覺得不滿足還作勢親吻。

來源：Sounds of Nature

女遊客滿臉尷尬的笑著直到合影結束，拍照的過程也都被其他遊客用手機記錄下來並上傳到社群網站上。影片曝光至今已吸引超過萬人觀看，網友都被紅毛猩猩笑翻，留言表示「工讀生出來喔」、「別躲了，我知道裡面藏著一個人」、「不可以色色」、「放開那個女孩」。

沙法里野生動物園的一個招牌活動就是跟園區明星動物紅毛猩猩合影，過去也有不少女遊客在跟紅毛猩猩拍照時被摸胸，甚至有泰國網紅也被揉胸。有網友發現其實搓揉女遊客胸部的紅毛猩猩可能是母猩猩，而不是大家以為的公猩猩，網友指出會搓揉胸部的紅毛猩猩可能是被訓練過的，知道要做出這樣的動作才能吸引遊客上門，也因此意外引發論戰。

動物園 泰國 社群網站

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