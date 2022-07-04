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她拉開窗簾驚見「大法師掛窗上」 地獄眼神直盯嚇瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
一隻浣熊卡在紗窗上動彈不得，乍看相當像經典恐怖電影「大法師」名場面。取材自推特
一隻浣熊卡在紗窗上動彈不得，乍看相當像經典恐怖電影「大法師」名場面。取材自推特

住在山林裡總是會遇到不少野生動物來拜訪。一名網友曬出自家親戚的經歷，她的阿姨住家位在山區，某天拉開窗簾竟看到恐怖的生物卡在紗窗上，嚇得她阿姨放聲尖叫，但其實是一隻慘被卡住的浣熊，最後警消來到阿姨家外面並成功救下牠。

網友「九十九」發文表示，住在山上的親戚阿姨日前傳了一張照片給她，畫面中有一隻陰沉又可怕的浣熊卡在紗窗上，緊緊盯著屋內的人，模樣相當可怕。網友的阿姨說，會遇到這恐怖景象只是因為白天她拉開窗簾想透光進屋，結果一拉開就看到如此可怕的怪物，嚇得她放聲尖叫。

後來定睛一看才發現，這隻卡在紗窗上的動物其實是一隻可憐的浣熊，由於身體卡住了所以沒辦法自己下來，阿姨見狀趕緊報警處理，最後警消趕來花了40分鐘才救下這隻浣熊，讓牠平安回歸大自然，結束一場虛驚。網友的阿姨指出，在警消來救下浣熊的這40分鐘內，該浣熊一直都維持著照片上的模樣，一動也不動，雖然知道牠很可憐，但看到當下還是嚇到不行。

照片貼出後至今已吸引超過18萬人按讚，由於畫面太過驚悚，也被轉傳到PTT八卦版上，PO文的網友說「這也太嚇人了吧，窗簾拉開發現天花板怎麼會掛著大法師，遇到大法師有解嗎？」網友表示「晚上可能會嚇死」、「我家也發生過一樣的事情」、「遇到野生動物卡在家裡或室外不要去碰牠們，直接報警或通知相關單位處理最快」。

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