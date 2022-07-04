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房屋裝修竟挖到「驚悚人骨」 身上紙條留言令屋主傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
來自加拿大的卡利裝修家裡的過程裡，在廁所牆壁木板裡挖出一具骷顱頭。取材自TikTok
來自加拿大的卡利裝修家裡的過程裡，在廁所牆壁木板裡挖出一具骷顱頭。取材自TikTok

加拿大溫尼伯（Winnipeg）的卡利（Kaleigh），6月中旬在TikTok上發布一段影片，稱自己在裝潢家裡時發現塑膠製的骷顱頭，從牆壁的縫隙中可看到頭骨，而卡利的父親拿下板子後，露出人骨的身體與腿，且還穿著襯衫與牛仔褲。

根據《Newsweek》報導，卡利的父親更從口袋裡拿出紙條，上面寫著：「噓！哈哈 我嚇到你了嗎？傑森，2013年」，對於這個發現，卡利在貼文上寫著：「我在這裡住了6年，而這個骷顱頭一直在浴室鏡子後面看著我..」。

這則令人好笑又覺得有點毛的影片紀錄，在抖音上獲得許多網友迴響，有人說：「這樣的幽默不會死的，兄弟」，也有人讚賞：「哇，努力設計一個惡作劇，幾年後才被發現」，這則貼文不僅獲得50萬讚數，還得到2千多個留言。

幸好這個骷顱頭是假的，但根據美國Cinch Homes的調查發現，每10個美國人就有1個曾因鬧鬼而搬家，在1000多人的調查顯示，有83%的受訪者認為他們家曾發生過靈異事件，包括出現奇怪的聲音，聲音或燈光自動開開關關。

@kzwpg

I’ve lived here for 6 years and this skeleton has been watching me from behind the bathroom mirror this whole time 😱😂 My mom’s cackle might be the best part #winnipeg #stboniface #homerenos

♬ original sound - Kaleigh

抖音 加拿大 TikTok

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