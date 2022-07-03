2歲半女童智商排人口前1% 成全美最年輕門薩會員

年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉，成為全美最年輕的門薩會員。(取自推特)

年僅2歲半的肯塔基州女童艾拉(Isla McNabbs)最近獲得美國門薩(American Mensa)高智商同好組織確認符合會員資格，成為全美最年輕的門薩會員。

住在路易斯維爾郊區的麥克納布夫婦(the McNabbs)打從女兒艾拉兩歲起，就在家中物件旁納悶地看到彩色塑膠玩具字母 組合，從「椅子」、「沙發」到家裡養的虎斑「貓」，全都拼寫正確。

當夫妻倆確定那些全是正在試讀字母的艾拉自己拼出之後，他們在5月讓她接受智商測試，5月底結果出爐，艾拉智商屬於人口前1%；她也因此有資格成為門薩組織會員。智商測試得分必須在人口的前2%才可加入該組織。

美國門薩發言人查爾斯布朗(Charles Brown)證實，艾拉是全美最年輕的門薩會員。2019年，布朗向媒體談到該組織一名2歲大的德州 小男孩成員時曾表示，當時他們共有5萬名成員，其中4歲以下成員有三位，6歲以下成員有56位。

艾拉現年43歲的牙醫父親傑森．麥克納布(Jason McNabb)說，女兒出生後，就很喜歡字母排列表，也一直自己試讀字母，有好幾次經驗讓他忍不住覺得「毛骨悚然」。

去年11月艾拉滿2歲時，他和38歲、擔任審計員工作的妻子阿曼達(Amanda McNabb)決定買平板電腦給女兒當生日禮物，並用小平板寫下一些字母、教她如何發音。當他拼出紅色( red) ，艾拉當即說出紅色的發音，接下來不論藍色(blue)、黃色(yellow)、紫色(purple)，女兒都發音明確。儘管媽媽以為橘色(orange)這個字肯定會難倒女兒，沒想到艾拉照樣發音自如。

在那之後，麥克納布夫婦就一直教艾拉生字。艾拉的字彙量很快從100個字增長到200個字，當字數超過500字後，他們就不再計算了。阿曼達說：「現在她已可以閱讀了。」艾拉去小兒科醫生那裡，會自己讀出牆壁海報上的每個字，令醫生大感訝異。除了閱讀，她還開始數數，會做簡單包括減法在內的數學運算。

艾拉聰明過人，但她仍是個正常幼兒；喜歡看卡通，5月開始上幼幼班，愛上結交朋友、非常喜歡老師，還喜歡玩拼圖和在戶外玩耍。

麥克納布夫婦本來擔心女兒睡眠不足，但測試艾拉的心理學家告訴他們，高智商兒童睡得少是正常的。得知女兒很健康，這對夫婦鬆了一口氣，但女兒總在凌晨4時叫醒他們，不免令他們感到有些傷神。

此外，阿曼達還提到，雖然女兒的智商測試結果讓她很興奮，但她自己並不打算接受檢測 ，因為，「我不能讓她知道她比我聰明。」