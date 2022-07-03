頑童倪匡嫉惡如仇 代筆金庸「天龍八部」弄瞎阿紫

香港無線電視經典劇集中的阿紫。(取自IMDb)

香港 作家倪匡過世，他的筆鋒如利劍，又快又準，任職「明報」期間曾經代筆金庸小說 「天龍八部」，但他太討厭「阿紫」這個角色，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。

根據作家江迅執筆「風雨任平生：倪匡傳」（印刻文學出版）描述，倪匡離開中國到香港之後，先是從事雜工，但靠著投稿嶄露鋒芒，不但文章獲報章錄用，更進一步獲聘成為記者及專欄作家，在報章連載的小說也大受歡迎。

書中表示，倪匡任職「明報」期間，金庸小說「天龍八部」正在報上連載，但金庸也需要休假，好不容易排出兩個月的時間赴歐洲度假，卻對手邊的故事放不下心，只好交代倪匡代筆，而且千交代萬交代：「你可不能把人弄死，一個都不能死！」

不過倪匡古靈精怪，不受控制，而且愛搗蛋，他最討厭「天龍八部」中的阿紫這個角色，而且恨死她了，既然不能弄死她，總可以做點別的，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。

不過倪匡本身對金庸小說如數家珍，有褒有貶，評論文章一篇接著一篇，形成「金學」的一道特殊風景，出版社將他的作品集結成書，推出「倪匡論金庸」系列，同樣大受歡迎。倪匡幾乎評完金庸所有小說，沒有一本例外。

此外，他更針對金庸小說人物加以品評，其中「阿紫、阿朱和喬峰」一文就明確表示，阿紫性格極壞，手段殘忍，連愛人的方式也古怪，對生命完全不尊重，應列為「下下人物」。