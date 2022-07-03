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嚇到瞬間彈飛 原來小黃瓜會讓貓咪聯想到這個可怕動物

聯合新聞網／ 綜合報導
貓咪為何會怕小黃瓜？(取材自抖音)
貓咪為何會怕小黃瓜？(取材自抖音)

每個人或動物都有害怕的事物，但懼怕某些東西就有點令人費解。有人發現貓咪似乎對於對於「小黃瓜」意外恐懼，知情者分析貓咪會怕小黃瓜的原因。

有網友在抖音分享一段集錦影片，當貓咪轉頭發現身後有一根小黃瓜時，總是會被嚇到做出非常大的反應，嚴重的會像看到鬼一樣，整隻貓變身彈簧跳的老高，直接飛出鏡頭外；當然也有幾隻大膽的貓咪勇敢地伸出貓掌要觸碰，但終究不敢靠近那根小黃瓜。

不少網友熱議小黃瓜到底是哪一點會讓貓咪害怕，有人分析與其說是害怕，不如說是本能和驚訝，由於貓是非常敏感的動物，耳朵和鼻子都很靈敏，因此面對突如其來的事物就會有很大反應。當趁貓不注意將小黃瓜放到其身後，牠們一回頭看到時就會被嚇到，而小黃瓜細長的形狀會讓貓咪聯想到蛇，本能告訴牠們蛇是危險的動物，必須立刻迴避。

除了小黃瓜以外，還有一些東西也會讓貓反感，例如香蕉，由於貓擁有比人類強14倍的嗅覺，香蕉成熟後會釋出乙烯，氣味相當強烈，雖然對貓而言無毒，但容易導致腸胃不適，所以貓下意識也不會喜歡香蕉：另外香蕉的形狀也如小黃瓜如蛇一樣細長，如果趁其不備放在貓咪身後也會讓牠們嚇很大一跳。

抖音

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