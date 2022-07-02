鯨魚被繩索纏住精疲力盡 獲挪威海防救助重獲自由

挪威的海岸防衛隊日前救了一隻尾巴被繩索與浮標纏住的鯨魚。從他們發布的影像可見到，這隻鯨魚重獲自由後潛入水中跟甩動尾巴，更在海面濺起了一陣陣的浪花。路透 / Norwegian Coast Guard

路透1日報導，挪威的海岸防衛隊日前救了一隻被繩索纏住的鯨魚。從他們發布的影像可見到，這隻鯨魚重獲自由後潛入水中跟甩動尾巴，更在海面濺起了一陣陣的浪花。

這起事件發生在6月29日，鯨魚當時正無精打采地飄在巴倫支海（Barents Sea）的海面。挪威海防艦「畢森號」（KV Bison）收到當地渡輪公司船員的通報後前來處理，發現牠的尾巴被繩索與浮標纏住了。

影片來源：聯合新聞網

「畢森號」的指揮官伊瑟霍格（Raymond Isehaug）1日從艦上通過電話受訪時指出，他們可以看到這隻鯨魚精疲力盡、處於完全靜止狀態，他一開始考慮派潛水員切割鯨魚下面的繩索，但考慮到鯨魚的行為後打消了念頭，改派一個4人小組搭小艇前去救援。

伊瑟霍格表示，自己相信那是一隻座頭鯨（Humpback whale），「我們非常緩慢地接近，從而不會讓牠緊張…牠很害怕，並且正表現得咄咄逼人」。從挪威海岸防衛隊公開影像可見，一名組員拿著一把刀，從小艇朝著鯨魚彎下腰，並可聽到他用挪威語詢問同僚，「你正抓住我的腳嗎？」

按照伊瑟霍格的說法，海防隊員花了約10至15分鐘解開圍繞著鯨魚的大多數繩索，並指這些繩索被綁在挪威海洋研究所（Norwegian Institute of Marine Research）的一個浮標上。重獲自由的鯨魚隨後潛入海中跟甩動尾巴，游走之前更濺起陣陣浪花與噴出水來，「我們為鯨魚感到高興，這是一件善事」。