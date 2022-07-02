我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

中國放寬對美公民入境限制 允許經第3國轉機

鯨魚被繩索纏住精疲力盡 獲挪威海防救助重獲自由

編譯周辰陽／即時報導
挪威的海岸防衛隊日前救了一隻尾巴被繩索與浮標纏住的鯨魚。從他們發布的影像可見到，這隻鯨魚重獲自由後潛入水中跟甩動尾巴，更在海面濺起了一陣陣的浪花。路透 / Norwegian Coast Guard
挪威的海岸防衛隊日前救了一隻尾巴被繩索與浮標纏住的鯨魚。從他們發布的影像可見到，這隻鯨魚重獲自由後潛入水中跟甩動尾巴，更在海面濺起了一陣陣的浪花。路透 / Norwegian Coast Guard

路透1日報導，挪威的海岸防衛隊日前救了一隻被繩索纏住的鯨魚。從他們發布的影像可見到，這隻鯨魚重獲自由後潛入水中跟甩動尾巴，更在海面濺起了一陣陣的浪花。

這起事件發生在6月29日，鯨魚當時正無精打采地飄在巴倫支海（Barents Sea）的海面。挪威海防艦「畢森號」（KV Bison）收到當地渡輪公司船員的通報後前來處理，發現牠的尾巴被繩索與浮標纏住了。

影片來源：聯合新聞網

「畢森號」的指揮官伊瑟霍格（Raymond Isehaug）1日從艦上通過電話受訪時指出，他們可以看到這隻鯨魚精疲力盡、處於完全靜止狀態，他一開始考慮派潛水員切割鯨魚下面的繩索，但考慮到鯨魚的行為後打消了念頭，改派一個4人小組搭小艇前去救援。

伊瑟霍格表示，自己相信那是一隻座頭鯨（Humpback whale），「我們非常緩慢地接近，從而不會讓牠緊張…牠很害怕，並且正表現得咄咄逼人」。從挪威海岸防衛隊公開影像可見，一名組員拿著一把刀，從小艇朝著鯨魚彎下腰，並可聽到他用挪威語詢問同僚，「你正抓住我的腳嗎？」

按照伊瑟霍格的說法，海防隊員花了約10至15分鐘解開圍繞著鯨魚的大多數繩索，並指這些繩索被綁在挪威海洋研究所（Norwegian Institute of Marine Research）的一個浮標上。重獲自由的鯨魚隨後潛入海中跟甩動尾巴，游走之前更濺起陣陣浪花與噴出水來，「我們為鯨魚感到高興，這是一件善事」。

上一則

鯨魚被繩索纏住精疲力盡 獲挪威海防救助重獲自由

延伸閱讀

拜登剛增援烏克蘭 俄飛彈跟著來…轟炸敖德薩釀19死

拜登剛增援烏克蘭 俄飛彈跟著來…轟炸敖德薩釀19死
鐵達尼號2.0 遊客用手機錄下郵輪撞冰山瞬間

鐵達尼號2.0 遊客用手機錄下郵輪撞冰山瞬間
挪威宣布 未來2年援助烏克蘭10億美元

挪威宣布 未來2年援助烏克蘭10億美元
挪威警定調同志夜店槍擊為恐攻 鎖定嫌犯為伊朗裔男子

挪威警定調同志夜店槍擊為恐攻 鎖定嫌犯為伊朗裔男子

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

2022-06-29 07:24
豪華商務艙Luxe，如果有同行的旅伴，可打開座位之間的間隔，連通兩人的座位。(圖:紐西蘭航空提供)

搭經濟艙也能「躺著飛」紐航首創全球Skynest舒眠艙

2022-06-30 01:44
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
取材自臉書

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

2022-06-24 20:54

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%