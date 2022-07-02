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太熱？日人曝水田螯蝦「變紅浮起來」 網驚：變海鮮粥

聯合新聞網／ 綜合報導
水田裡出現變紅的螯蝦。取材自推特
水田裡出現變紅的螯蝦。取材自推特

真的好熱！日本部分地區近日觀測到突破40度的高溫，甚至有民眾發文熱到連水田裡的螯蝦都「紅了」。罕見的景象引來網友熱議，但有眼尖的人發現些許疑點，質疑擺拍的可能性相當大。

網友@shiroemoon在推特上分享一張照片，水田裡有4隻螯蝦似乎因為連日來的高溫，外觀彷彿被煮熟般，整個身體變成紅色漂在水裡。照片曝光後掀起網友討論，原PO也在隔天補上同一時間、同一地點所測量到的溫度，在淺水區可以達到攝氏43度，水較深的田裡也有攝氏41度。

罕見的景象讓不少人驚嘆，笑說「天然海鮮粥」「舒肥了」「這邊的米就叫做蝦米」「這湯頭也太鮮甜了吧」。亦有部分留言指出雖然解決了外來種，但這樣的景象可能也代表農作物難逃一死。

然而有部分網友在臉書社團提出疑點，其實蝦子死後就會蛋白質分離，「只要死得夠久，甚麼水溫蝦子都能變色」，並不一定和溫度有絕對關係，也可能是中毒或缺氧所導致，腐敗之後就會轉紅。只是人類習慣把蝦子變色聯想到煮熟，因此掀起一陣討論。

另有人指出螯蝦擅長挖洞，泥底相對涼爽，應該不會讓自己被曬死。且自然死亡的蝦子應該會東倒西歪，而非照片裡在淺水處還能用尾部背面立在泥上。如果螯蝦真的是被熱死應該不會只有這4隻「個案」，種種疑點讓許多人認為擺拍成分相當高。

https://twitter.com/shiroemoon/status/1542378377654308864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1542744552171155457%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7470%2F6431434

高溫 蛋白質 臉書

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