男星為戲脫了 雷神露臀、喬許歐康納正面全裸喊超自在

克里斯漢斯沃在「雷神索爾：愛與雷霆」裸露畫面引起話題。(取材自YouTube)

影視節目的表現尺度愈來愈寬廣，藝人們都必須面對「能否為藝術而犧牲」、「配合到何種程度」的考量，曾以Netflix影集「王冠」(The Crown)奪下艾美獎、金球獎等視帝榮耀的英國 小生喬許歐康納(Josh O'Connor)，在電影「母親節 幽會」(Mothering Sunday)中又有正面全裸的鏡頭，該片因此部分地區被列入「18禁」。

擅長詮釋心理糾結男性的喬許，在「母親節幽會」中與女主角奧黛莎楊(Odessa Young)有尺度大膽的激情片段，兩人不但全裸，他還露出正面的「重點」，雖然不是他第一次在影視作品中如此解放，但他現已貴為視帝，通常人愈紅只會愈包愈緊，可是他認為每個人都還是會對露出身體有不安全感，他卻喜歡在詮釋角色時呈現最徹底的面向，而且在激情過後，也沒有馬上把衣服穿回來、包得密不透風的可能，他笑道：「我其實真的覺得很自在，雖然聽起來可能會讓人以為我很驕傲，但並不是這樣。」

喬許歐康納在「母親節幽會」全裸露點沒在害怕。(取材自推特)

比喬許歐康納知名度更高的「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)，也在即將上映的第4集「雷神索爾：愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder.)獻上背面全裸露臀的畫面，創下漫威英雄片男主角最大尺度。他自我解嘲：「這可是花了快10年才能實現，有點像是美夢成真。」

八卦 刊物稱克里斯漢斯沃在拍攝這一段之前，還特別徵求太座艾莎巴塔基(Elsa Pataky)的同意，艾莎也親自監督他鍛鍊，以便能展現最健美的體格。但背面全裸與正面全裸的「嚴重程度」有差異，專門打臉八卦的網站認為艾莎同樣是演員，不會那麼小家子氣，只是背面全裸露臀，應該還不需要報備。

與泰勒絲（Taylor Swift）交往好幾年、感情仍十分穩定的英國英俊小生喬歐文（Joe Alwyn），近來在影集「聊天紀錄」(Conversations with Friends)中也難得一回拍了全裸床戲，只是「聊」劇原著作者上一部作品「正常人」(Normal People)被改編為影集，男女主角不乏正面全裸的鏡頭，讓觀眾對於「聊天紀錄」也有類似期待，最後發現喬歐文和女主角的激情場面仍有保留，忍不住感到失望。