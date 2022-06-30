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太空人易骨質疏鬆 研究：數個月任務會流失數十年的量

編譯張君堯／即時報導
研究人員發現，太空人的骨頭密度在數個月的太空任務中會流失「原先數十年才會流失的數量」，許多人即使在回到地球一年後仍無法恢復。研究人員警告說「這可能是未來火星任務的大問題」。(Getty Images)
研究人員發現，太空人的骨頭密度在數個月的太空任務中會流失「原先數十年才會流失的數量」，許多人即使在回到地球一年後仍無法恢復。研究人員警告說「這可能是未來火星任務的大問題」。(Getty Images)

研究人員發現，太空人的骨頭密度在數個月的太空任務中會流失「原先數十年才會流失的數量」，許多人即使在回到地球一年後仍無法恢復。研究人員警告說「這可能是未來火星任務的大問題」。

衛報報導，先前的研究表明太空人在太空中每個月都會損失1%到2%的骨頭密度，因為當站立和行走於太空時缺乏重力會減輕他們腿部的壓力。為了了解太空人雙腳回到地面後如何恢復，一項新研究掃描17名太空人在國際太空站（ISS）停留之前、期間和之後的手腕和腳踝。

該研究的合著者、加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）博士博伊德（Dr.Steven Boyd）指出「太空人失去的骨頭密度相當於他們回到地球後數十年內才會流失的數量」。研究人員更發現其中9名太空人的脛骨密度在回到地球一年後還沒有完全恢復、仍缺乏約10年的骨頭密度。

博伊德補充說「在國際太空站上執行任務時間最長（4到7個月不等）的太空人恢復得最慢，你在太空中停留的時間越長，你失去的骨頭密度就越多」，並表示對未來計畫的火星任務來說這是個「大問題」，因為未來的任務可能會需要太空人在太空中度過數年時間。

博伊德指出「隨著時間推移，情況會繼續惡化嗎？我們不知道，我們可能會在一段時間後達到穩定狀態，或者我們可能會繼續失去骨骼，但我無法想像持續失去直到一無所有的程度」。

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