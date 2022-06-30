我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首創 加州提供低收入無證移民「免費醫療健保」

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 加州聖荷西搶匪落網

3.6億勁球頭獎 佛蒙特州一票獨中 米德伯里鎮狂歡

編譯孫梁／綜合30日電
29日晚開出的勁球獎券號碼顯示，3億6670萬元頭獎落在佛蒙特州，為首次在該州開出頭獎。(Getty Images)
29日晚開出的勁球獎券號碼顯示，3億6670萬元頭獎落在佛蒙特州，為首次在該州開出頭獎。(Getty Images)

29日晚開出的勁球頭獎(Powerball jackpot)顯示，獎金高達3億6670萬元的頭獎由佛蒙特州賣出的一票獨中，這也是在該州首次開出頭獎；中獎者尚未出面，但售出獎券的米德伯里鎮(Middlebury)的商店已開始慶祝。

一名顧客說，頭獎令人興奮，他也經常在這家店買彩票，但這次有頭獎的時候卻沒買，幸運是降到贏家的頭上。

這組價值3億6670萬元的頭獎號碼為8、40、49、58、63，勁球號碼14。

米德伯里鎮Short Stop Jolley店的經理黛布·艾爾吉(Deb Alger)說：「我走進店門看到女店員米雪兒和一個顧客在說『我們不知誰中了』，看到我進來，米雪兒對我說『我們賣出了勁球頭獎』。我問『多少錢』，她答『3億6600多萬元』。我驚呼『我的天哪』。」

艾爾吉說，她當了28年經理，從來沒想到會有今天，「我能賣出勁球頭獎，28年從沒做過這樣的夢，而且是佛蒙特州的第一次，太棒了」。

售出頭獎獎券的Short Stop Jolley店將獲得3萬元獎金。

佛蒙特州酒類與樂透廳副廳長柯利艾(Andrew Collier)說，中獎人有一年的時間來領獎；他說， 中獎人可選擇分29年領取獎金，或是一次性領取2億800萬元。兩種選擇都是稅前，還要加上聯邦稅和州稅，這些最終都會回到幫助佛蒙特州社區與民眾的基金，因此獲中頭獎是彩券買家和佛蒙特州的雙贏。

勁球頭獎的中獎機率為2億9220萬分之一；此次開獎顯示，在售出的所有勁球獎券中，逾60萬9000張可領取額度不同的獎金，其中伊利諾州售出的一張獎券對上所有五個白球的號碼，贏得100萬元獎金。

勁球 佛蒙特州 伊利諾州

上一則

湖邊浪漫求婚 下一秒戒指直接掉進水裡 他傻住了

下一則

太空人易骨質疏鬆 研究：數個月任務會流失數十年的量

延伸閱讀

Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列

Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列
保守州紛紛禁墮胎 加拿大敞開雙臂歡迎

保守州紛紛禁墮胎 加拿大敞開雙臂歡迎
法網／全球征戰仍完成高中學業 美18歲女將真性情圈粉

法網／全球征戰仍完成高中學業 美18歲女將真性情圈粉
兩黨將派「她」 佛蒙特州將誕生首位女性國會議員

兩黨將派「她」 佛蒙特州將誕生首位女性國會議員

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

2022-06-29 07:24
取材自臉書

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

2022-06-24 20:54
台裔女童朱如茵（中）榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，父親朱家宏（左）讚嘆她3年前錄影期間「抗壓性太強了」。(中央社)

紐約台裔「小廚神」朱如茵懷念台灣夜市 偶像是名廚江振誠

2022-06-25 23:59

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸