準新娘向賓客收錢當蜜月旅費 網：當婚宴是募款活動？

一位自稱準新娘的網友在社群平台上分享自己打算在婚禮上收錢支付蜜月費用，遭許多網友砲轟。(ingimage)

美國一位準新娘聲稱，將在自己婚宴上向賓客收取一次性的一小筆費用，作為大家入場婚宴與支付蜜月的費用，該想法貼在社群 軟體「Reddit」上後，遭許多網友轟「婚禮不是募款活動」。

根據《每日郵報》報導，這則在Reddit上的貼文，標題上寫著「若想喝一杯，就為我的蜜月埋單」，這位準新娘說，她打算跟賓客收錢，以「開放式酒吧」的形式讓親友入場，而這想法很快就引起百人討論，大家看法不一。但有人認為這做法相當自私。

新娘在貼文裡寫著婚宴入場方式，她說婚宴入場處會像是與朋友合夥的開放式酒吧，將有無限量暢飲的調酒，但將強制性的收取一次性費用10元以及小費5元給調酒師。因此當賓客要喝第一杯酒時，必須支付15元，其它杯都將是免費，除非賓客自願再付小費給調酒師。

但當新娘告訴家人她的想法時，她的家人認為不該讓任何人為他們的蜜月付錢。準新娘則摸摸鼻子承認新人自行支付婚宴所有費用「是公平的」。

超過400位網友認為這種想法不妥，有人建議她若真想收錢可以把說法改為「15美元無限暢飲」，而不是支付蜜月費用；也有網友分享自己參加過花12美元買一瓶啤酒的婚禮，這還不是最糟的」。其他網友無法接受這做法，認為婚禮應是與親友一同慶祝的機會，而不是募款活動。有些人更批評這做法真的很俗氣與荒謬。