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咖啡杯耳機保護殼超逼真 三星合作星巴克推潮物

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓星巴克和三星合作推出一系列的聯名限量手機殼和耳機保護套。（取材自Naver網站）
南韓星巴克和三星合作推出一系列的聯名限量手機殼和耳機保護套。（取材自Naver網站）

這些小玩意好可愛！南韓星巴克（Starbucks）和三星（Samsung）合作推出一系列的聯名限量手機殼和耳機保護套，其中讓外媒愛不釋手的就是這款Galaxy Buds拿鐵咖啡杯耳機充電盒保護殼，讓他們直呼真想直接在美國買到。

據外媒報導，南韓星巴克和三星合作，將經典綠白風格及星巴克女神造型注入4款Galaxy S22系列和2款Galaxy Buds 2耳機充電盒。像是其中一款Galaxy S22 Ultra保護殼有指環帶功能，背蓋顏色為深綠色，配上白色星巴克收據，另一款淺綠色版則將白色區域改為小熊圖案，S22+保護殼則搭配「Count Stars in your Galaxy（陪你在銀河數星星）」字樣，都相當適合收藏。

Galaxy Buds 2拿鐵咖啡杯耳機充電盒保護殼的上頭有逼真拉花奶泡，杯身有...
Galaxy Buds 2拿鐵咖啡杯耳機充電盒保護殼的上頭有逼真拉花奶泡，杯身有經典星巴克女神圖案，模樣超可愛。（取材自Naver網站）

其中最受矚目的就是Galaxy Buds 2拿鐵咖啡杯耳機充電盒保護殼，上頭有逼真的拉花奶泡、杯身有經典星巴克女神圖案，將蓋子打開後就能把耳機放入充電，整體看起來就跟真的一樣，模樣超可愛。該款定價5萬9000韓元（約合45美元），有網友購買完後表示雖然很可愛，但底部有點笨重，很難無線充電，「價格便宜一點會更好。」

不過南韓星巴克與三星的聯名產品，目前只在南韓「Naver」的「Starbucks」線上網站開放購買。

Galaxy S22 Ultra保護殼顏色為深綠色，配上白色星巴克收據，也相當值...
Galaxy S22 Ultra保護殼顏色為深綠色，配上白色星巴克收據，也相當值得收藏。（取材自Naver網站）

星巴克 南韓 三星

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