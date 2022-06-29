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烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

聯合新聞網／ 綜合報導
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

俄烏戰火延燒超過4個月，烏克蘭人堅定捍衛家園，各國也陸續提供援助。一群烏克蘭美女也想為家鄉盡一份心力，她們勇於「為國獻身」，在網路上發起「為捐款者提供裸照」的服務，藉此激勵各國民眾踴躍捐款，目前已籌到逾70萬美元的資金，支援國家繼續與俄軍抗戰。

根據《紐約郵報》報導，23歲的娜斯塔西婭（Nastassia Nasko）是活動的主要發起人，她與朋友將情色網站「OnlyFans」及領土防禦（territorial defense）的兩個單字結合，一起成立了「TerOnlyFans」計畫。「TerOnlyFans」與情色網站沒有任何關聯，參與者都是「自願獻身」的夥伴，民眾只要捐款，就能隨機獲得一張「福利裸照」。

娜斯塔西婭透露，戰爭爆發伊始，她的熟人們被困在哈爾科夫，她在推特上求助，希望有人能幫親朋好友脫困，但遲遲未等到支援。隨後，她半開玩笑地在推文寫道，「我願意將裸照發給任何願意提供幫助的人」，沒想到短短5分鐘就收到12則回覆，她的熟人也被其中一人救出。透過這次經驗，加深了娜斯塔西婭「為國獻身」的想法。

俄烏戰爭爆發後幾天，娜斯塔西婭便發起了「TerOnlyFans」計畫，目前有35名女性、3名男性加入團隊，一起為國家付出心力。據統計，「TerOnlyFans」計畫已募資超過70萬美元，多數捐款者都是烏克蘭人，也有許多來自荷蘭、法國和英國的民眾。

娜斯塔西婭表示，許多捐款人都是自願幫助烏克蘭的夥伴，其中最令她印象深刻的，就是一名捐款者以加密貨幣捐款2800美元，那是目前為止收過最大的一筆捐款。娜斯塔西婭也強調，「TerOnlyFans」不接受捐贈者提出的要求，「我們不是性工作者，我們只是努力為戰爭籌集資金」。

娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為...
娜斯塔西婭發起「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。圖為「TerOnlyFans」成員，非娜斯塔西婭本人。圖／取自「TerOnlyFans」成員Instagram

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