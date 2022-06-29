我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

郎朗曾代言的網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

30歲上班族治頭皮屑愈洗頭愈慘 醫警告：別過度洗清

記者王昭月／高雄報導
外科頭皮醫師表示，治頭皮屑應找出真正原因再接受專業治療，能避免後續掉髮。示意圖。（取材自pexels）
外科頭皮醫師表示，治頭皮屑應找出真正原因再接受專業治療，能避免後續掉髮。示意圖。（取材自pexels）

一名年約30歲的女上班族因頭皮屑多，平日不敢穿黑色或深色上衣，也不敢和同事多靠近，她為改善勤洗頭，結果洗到頭皮又乾又癢，頭皮屑依然「雪花片片」。外科頭皮醫師張祺璋表示，治頭皮屑應找出真正原因再接受專業治療，能避免後續掉髮。

這名女上班族有一頭茂密長髮、因為頭皮屑很多，換過很多宣稱有療效的洗髮精，且每天勤洗頭，但頭皮屑不僅沒減少，頭皮也越來越乾燥。近來在疫情之下同事出勤受影響，她因需分擔工作作息改變，頭皮屑變更多，在職場上很困擾，她先生看了不捨，帶她就醫。

「很多人有嚴重頭皮屑，第一個想法就是勤洗頭換洗髮精，其實應該找出原因」，樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋說，他替這名婦女檢測頭皮，發現頭皮被層層推積的頭皮屑覆蓋，毛孔也阻塞。若未對症治療，會引起嚴重掉髮。

他研判，患者是因生活作息改變、壓力、焦慮、營養不夠、晚睡及熬夜等原因引起頭皮發炎所致。當頭皮已經發炎，卻誤以為頭髮沒洗乾淨，並使用宣稱有療效的洗髮精，過度清洗之下，只會讓頭皮發炎更惡化。

張祺璋也說，中長髮婦女若疏於清潔或企圖綁紮頭髮掩蓋頭皮屑，日積月累下也會引起頭皮發炎或惡化，過與不及，都會造成頭皮發炎。因此民眾有頭皮屑困擾時，應找出原因接受專業治療，避免盲目洗頭或擦藥。

這名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。（圖：樂活健康診所提供）
這名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。（圖：樂活健康診所提供）

檢測 疫情

上一則

Sony推PC遊戲硬體新品牌 Inzone頭戴耳機下月開賣

下一則

6月29日星座運勢 獅子當心爛桃花 雙魚宜製造浪漫

延伸閱讀

秦嵐新劇當外科女醫 被刁難霸氣回擊 撕掉白月光形象

秦嵐新劇當外科女醫 被刁難霸氣回擊 撕掉白月光形象
曼哈頓租金創新高 上班族叫苦

曼哈頓租金創新高 上班族叫苦
狂掉髮又出油 除了洗髮精 3招選對梳子讓頭皮更健康

狂掉髮又出油 除了洗髮精 3招選對梳子讓頭皮更健康
遇到「假陽光」其實愛套話陷害人的同事 該怎麼應對？

遇到「假陽光」其實愛套話陷害人的同事 該怎麼應對？

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
取材自臉書

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

2022-06-24 20:54
台裔女童朱如茵（中）榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，父親朱家宏（左）讚嘆她3年前錄影期間「抗壓性太強了」。(中央社)

紐約台裔「小廚神」朱如茵懷念台灣夜市 偶像是名廚江振誠

2022-06-25 23:59

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元