貨車燒成火球 司機放棄財物只顧救貓：牠是我最好朋友

一名貨車司機不顧火燒車，堅持要救下自己的愛貓。取材自臉書

毛孩對許多人來說已經是家人而不是普通的寵物。日前一則暖心新聞在網路上瘋傳，一名貨車司機在運送貨物途中車子突然因不明原因冒濃煙，嚇得他趕緊跳車逃生，沒過多久車子便起火燃燒，車子裡困著男子飼養的愛貓，他不顧危險衝入燃燒熊熊大火的車內救貓咪出來，不少網友直呼感動。

綜合外媒報導，泰國 曼谷一名貨車司機在送貨途中，於第瓦農路(Tiwanon Rd)上發現車子突然冒出濃煙，他下車查看後發現車子因不明原因起火，在情急之下他不顧駕駛座上還有8000泰銖的現金，在熊熊火勢中搶救自己的愛貓，過沒多久整輛貨車燒毀，連司機自己的個人錢財等等都燃燒殆盡。

救出愛貓的司機當天是從北標府運送建築用石頭到目的地，途中經過曼谷的時候突然發生火燒車意外。貨運司機表示，他的愛貓已經養了一年多，平常不管去哪裡他都會帶著愛貓一起上路，「這隻貓是我最好的朋友，如果我沒有救出牠，牠肯定性命不保，我也會很自責」。

其實這段佳話發生在2019年5月，最近又被網友轉載到社群網站 上，貨車司機不顧大火衝進駕駛座救出愛貓的現場照片在網路上瘋傳，可以看到他一臉緊張的抱著灰色愛貓，蹲在地上拿手機 不斷拍下事發現場的照片，在網路上掀起熱議。不少網友都被貨車司機的行為感動，留言表示「毛小孩真的是家人」、「寧可放棄賺來的現金也不能失去愛貓，好感動」。