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自種蔬果抗通膨 紐約州1家11口每月僅花364元

編譯林梅婕／綜合26日電
紐約州伯恩希爾斯鎮一家11人，通膨之前就已勤儉持家過日子。(取自臉書)
紐約州伯恩希爾斯鎮一家11人，通膨之前就已勤儉持家過日子。(取自臉書)

通膨指數節節攀升，民眾近幾個月來縮衣節食，紐約州伯恩希爾斯鎮(Burnt Hills)一家老小11人更是嚴格控制，在沒有債務的情況下、全家每個月平均開銷維持364元；但不同的是，他們家每天都有11張嘴等著吃飯。早在通膨爆發之前，這家人就靠著自給自足、非必要不花錢的生活法則，如今節儉當道的世代下，他們將自己省錢的秘方分享到影音平台YouTube後引起極大關注。

華爾街日報報導，亞特和珍奈兒·夏里托(Art and Janelle Shillito)共有九個孩子，年紀從最小兩個月大到最大的已經19歲；要養這麼多口的一家子又要少花錢，最基本的幾個方法就包括自種蔬菜水果、購買量販店的低價商品、或直接和食材供應商直接採購等。

然而亞特也強調，要像他們一樣節儉存錢並不容易，很多人做不來：「其實就我們的消費習慣來看，通膨對我們的影響並不大。人們一開始會很想知道我們怎麼省錢，但聽到細節後他們就會大失興趣，他們只想知道最簡單的方法。」

夏里托一家人今年平均每月花費為364.74元，而這個數字甚至比去年的平均500元還低，在通膨重創之下更令許多人感到驚奇，也吸引愈來愈多人對極致省錢的生活方式產生興趣。

夏里托夫婦在YouTube上經營頻道「Parsnips and Parsimony」多年，記錄他們如何與批發商爭取最優惠的價格、種植農作物的要點、還有一些自製的手工物品。

另外，隨時關注瑕疵商品、嚴格遵守「不採購」原則、還有如何從帳務細節中找到省錢的地方，也都是夏里托夫婦的秘訣；以最近維修屋頂的開銷來說，亞特只花了1064.34元買材料，但如果找人來修就要花上7356.08元。

根據聯邦政府的數據，今年5月和去年同一時期相比，生活用品的漲價幅度高達11.9%；根據夏里托夫婦的紀錄，一加侖的牛奶在今年1月只需3.59元，如今竟要價3.89元、漲幅達8%，但他們又不想讓孩子沒有牛奶可喝，因此找上當地的酪農商，爭取到買五加侖送半加侖的優惠。

德州一名財務規畫指導員亞曼達·葛萊斯曼(Amanda L. Grossman)得知他們在網路上的分享後表示：「節儉生活已經成一種新的潮流。」

牛奶 YouTube 華爾街

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