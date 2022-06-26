我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

這隻蟑螂吃過阿姆斯壯帶回來的月球土 喊價破4萬

編譯柯立偉／綜合26日電
圖中的蟑螂，曾吃過1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
圖中的蟑螂，曾吃過1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

一隻吃過月球土的蟑螂價值多少錢？專門銷售歷史性及太空紀念品的拍賣公司「RR拍賣」(RR Auction)5月25日在網站公布「阿波羅11號紀念拍賣會」競標活動，其中一項拍賣品是吃過1969年阿姆斯壯(Neil Armstrong)從月球帶回來的土的蟑螂，喊價一度飆破4萬元，不過在國家航空暨太空總署(NASA)寄發存證信函後，RR拍賣公司暫停這項拍賣活動。

據悉這隻引起話題的蟑螂是NASA於阿姆斯壯完成登月任務，並帶回47磅的月球土後，為了研究月球物質是否對地球生物有害，而餵食牠們月球土以觀察反應的十幾種低等生物之一；實驗結束後，由於NASA的財產登錄作業不力，研究人員瑪麗安．布魯克斯博士(Marion Brooks)把這隻蟑螂帶回家，養在家中直至2007年辭世，才由布魯克斯博士的女兒於2010年賣掉那隻蟑螂。

據當時發布的科學研究報告，並未發現任何月球土有害於蟑螂的證據。

1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

2018年NASA督察長曾發布審計報告，批評NASA對自家財物維護不力，因此，此次NASA大動作向RR拍賣公司寄發存證信函，主張「蟑螂應屬NASA所有物，而本署從未授權任何個人、大學或研究機構擅自保有本署實驗物品」相當不尋常。

RR拍賣公司委任律師扎伊德(Mark Zaid)說：「收到NASA來函我並不意外，畢竟有人聲索拍賣物很正常，但問題是NASA從來沒有好好地管理其財產，對流落在外的物品是否主張所有權的做法也不一致，我們根本不知道拍賣什麼東西會引來NASA對所有權的主張，什麼東西不會。」

獲悉這隻12年前賣掉的蟑螂現在被喊價到4萬元，布魯克斯博士的女兒相當意外，直說雖然不記得當時賣多少，但絕對沒有那麼天價；不過她也表示：「我不會覺得很可惜，畢竟那就只是一隻蟑螂罷了。」

1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

拍賣 NASA 太空

上一則

中港台富爸爸青睞 貴族學校搶進駐日本 一年學費6.8萬

下一則

距今超過3.5萬年 超完整猛獁象「木乃伊」意外出土

延伸閱讀

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」
失聰男騎單車被撞死 屋崙警追查肇逃車輛

失聰男騎單車被撞死 屋崙警追查肇逃車輛
川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化

川普支持的候選人 喬州受挫 阿州勝出 呈現兩極化
共和黨阿州聯邦參議員初選第2回合 川普因素再受關注

共和黨阿州聯邦參議員初選第2回合 川普因素再受關注

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部