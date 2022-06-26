這隻蟑螂吃過阿姆斯壯帶回來的月球土 喊價破4萬

圖中的蟑螂，曾吃過1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

一隻吃過月球土的蟑螂價值多少錢？專門銷售歷史性及太空 紀念品的拍賣 公司「RR拍賣」(RR Auction)5月25日在網站公布「阿波羅11號紀念拍賣會」競標活動，其中一項拍賣品是吃過1969年阿姆斯壯(Neil Armstrong)從月球帶回來的土的蟑螂，喊價一度飆破4萬元，不過在國家航空暨太空總署(NASA )寄發存證信函後，RR拍賣公司暫停這項拍賣活動。

據悉這隻引起話題的蟑螂是NASA於阿姆斯壯完成登月任務，並帶回47磅的月球土後，為了研究月球物質是否對地球生物有害，而餵食牠們月球土以觀察反應的十幾種低等生物之一；實驗結束後，由於NASA的財產登錄作業不力，研究人員瑪麗安．布魯克斯博士(Marion Brooks)把這隻蟑螂帶回家，養在家中直至2007年辭世，才由布魯克斯博士的女兒於2010年賣掉那隻蟑螂。

據當時發布的科學研究報告，並未發現任何月球土有害於蟑螂的證據。

1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

2018年NASA督察長曾發布審計報告，批評NASA對自家財物維護不力，因此，此次NASA大動作向RR拍賣公司寄發存證信函，主張「蟑螂應屬NASA所有物，而本署從未授權任何個人、大學或研究機構擅自保有本署實驗物品」相當不尋常。

RR拍賣公司委任律師扎伊德(Mark Zaid)說：「收到NASA來函我並不意外，畢竟有人聲索拍賣物很正常，但問題是NASA從來沒有好好地管理其財產，對流落在外的物品是否主張所有權的做法也不一致，我們根本不知道拍賣什麼東西會引來NASA對所有權的主張，什麼東西不會。」

獲悉這隻12年前賣掉的蟑螂現在被喊價到4萬元，布魯克斯博士的女兒相當意外，直說雖然不記得當時賣多少，但絕對沒有那麼天價；不過她也表示：「我不會覺得很可惜，畢竟那就只是一隻蟑螂罷了。」