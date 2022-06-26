貝克漢父子場邊搶鏡 DIOR大秀重建出一座可愛花園別墅

DIOR日前於巴黎聖寵谷教堂（Val de Grâce） 發表2023夏季男裝系列，包括大衛貝克漢與小兒子克魯茲貝克漢、賈斯汀、超模娜歐蜜坎貝兒等人都是座上賓。(圖：DIOR提供)

DIOR日前於巴黎聖寵谷教堂（Val de Grâce） 發表2023夏季男裝系列，本季延續冬季系列的跨時空對話，男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生出生地與傳奇宅邸—諾曼第鄉間小鎮的剛維爾Granville擷取靈感，並結合布盧姆茨伯里派（Bloomsbury Group）成員Duncan Grant的藝術作品以及他的鄉間別墅—薩塞克斯（Sussex）郡的Charleston風光景致，打造出一系列風格溫暖、優雅又柔和的作品，包括大衛貝克漢與小兒子克魯茲 貝克漢、賈斯汀、超模娜歐蜜坎貝兒等人都是座上賓。

歌手賈斯汀。(圖：DIOR提供)

超模娜歐蜜坎貝兒。(圖：DIOR提供)

Kim Jones把目光聚焦在剛維爾與薩塞克斯的共通之處，像是自然氣候、和煦陽光及幽靜花園，秀場更重現了草地、花圃和別墅，可愛俏皮：「宅邸、花園與獨處空間對Christian Dior與Duncan Grant而言至關重要，是激盪創作靈感的場域，正是這些生活中的小宇宙成就了精彩輝煌。此系列匯聚實用主義、大自然元素與園藝精神和Duncan Grant的藝術作品交織出型格且奢華的新風貌。這是一場時間淬鍊、四季更迭下的延續、傳統工藝與藝術的呈現及DIOR的歷史傳承。」他表示。

呼應本季設計靈感源自剛維爾與薩塞克斯兩地的共通之處，像是自然氣候、和煦陽光及幽靜花園，秀場更重現了草地、花圃和別墅，可愛俏皮。(圖：DIOR提供)

DIOR日前於巴黎聖寵谷教堂（Val de Grâce） 發表2023夏季男裝系列。(圖：DIOR提供)

在服裝上可以看到光影與自然環境的變化，如漸變灰、粉與柔嫩粉彩配色，而園藝、漫步、釣魚 等活動，則是透過藍色及綠色呈現出實用主義。經典的Bar Jacket以半透明真絲歐根紗織成，注入一絲夢幻感。科技面料也再次被大量運用，像是反光背心，或是結合傳統針織法融入Duncan Grant的Lily Pond Screen (C.1913)屏風創作靈感的上衣等等。此外，Duncan的作品也被轉譯為繁複精細的手工針織細節，以鮮明的配色和完美複製的工藝技術展現畫作的生命力。

在服裝上可以看到光影與自然環境的變化，如漸變灰、粉與柔嫩粉彩配色。(圖：DIOR提供)

本季的包款則是與協助救援服務而備受推崇的高科技戶外用品品牌Mystery Ranch所攜手打造，推出實用且具備多格分層的馬鞍包、後背包與腰包。(圖：DIOR提供)

另外，本季的包款則是與協助救援服務而備受推崇的高科技戶外用品品牌Mystery Ranch所攜手打造，推出實用且具備多格分層的馬鞍包、後背包與腰包。多款短靴也傳遞出農場、園藝生活的概念，DIOR德比鞋飾以刺繡鞋套，全新籐格紋涼鞋則利用回收橡膠打造一體成形的輪廓。製帽大師Stephen Jones更利用3D列印 技術建構骨架，將園藝帽疊置於棒球帽，靈感取自Duncan Grant作畫時配戴的草帽，以及迪奧先生花園中所搭設的棚架。

Duncan的作品也被轉譯為繁複精細的手工針織細節，以鮮明的配色和完美複製的工藝技術展現畫作的生命力。(圖：DIOR提供)

製帽大師Stephen Jones更利用3D列印技術建構骨架，將園藝帽疊置於棒球帽，靈感取自Duncan Grant作畫時配戴的草帽，以及迪奧先生花園中所搭設的棚架。(圖：DIOR提供)