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紐約台裔「小廚神」朱如茵懷念台灣夜市 偶像是名廚江振誠

中央社／紐約25日專電
台裔女童朱如茵（中）榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，父親朱家宏（左）讚嘆她3年前錄影期間「抗壓性太強了」。(中央社)
台裔女童朱如茵（中）榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，父親朱家宏（左）讚嘆她3年前錄影期間「抗壓性太強了」。(中央社)

「小小頂級廚師美國版」第八季冠軍台裔女童朱如茵三年來未返台探親，懷念烤玉米等夜市小吃。她視名廚江振誠為偶像，期望明年返台光顧他的餐廳，享用已臻藝術境界的美食

朱如茵（Liya Chu）三年前以十歲之齡榮登「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第八季冠軍，節目本周播畢，朱如茵總算能向台灣觀眾道謝：「這個旅程沒有你們，我沒辦法成功，我想要回去台灣見到你們，謝謝大家。」

回台灣必逛夜市 喜歡烤玉米、魯肉飯

朱如茵今天在父母於紐約市近郊哈茲戴爾（Hartsdale）經營的餐廳「天府之國」（Fantasy Cuisine），和來自台灣的父親朱家宏（Auston Chu）與母親陳詩涵（Iwen Chen）一同接受中央社專訪，暢談烹飪之路、參賽心得及對台灣的感情。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響，從小每年夏天都返台探親的朱如茵已三年未回到台灣。

「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍台裔女童朱如茵忍了3年，終於能在節目23日播畢後...
「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍台裔女童朱如茵忍了3年，終於能在節目23日播畢後和親友分享喜悅。圖為朱如茵25日穿「戰袍」在父母經營的餐廳受訪。(中央社)

被問到對台灣印象最深刻的事，朱如茵回答：「每次我回台灣的時候一定會去夜市，跟我哥哥吃東西，在夜市裡面我最愛吃的應該是烤玉米、烤排骨、魯肉飯還有烤甜不辣。」

朱如茵從小看「地獄廚房」（Hell's Kitchen）、「廚房噩夢」（Kitchen Nightmares）等名廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）主持的實境節目，成為影響她廚藝並激勵她參加「小小頂級廚師美國版」的動力來源。但這幾年她的偶像另有其人，那就是曾在新加坡經營米其林二星餐廳、近年返台發展的名廚江振誠。

朱如茵談到江振誠時說：「他煮飯很不像我看過的廚師，他煮的是像凸顯我們現在世界的問題，把它化為菜色，很漂亮，不是像煮飯，而是在藝術創作。」

預計明年返台 盼一訪江振誠餐廳

由於父親吃過江振誠在台北開的餐廳RAW，朱如茵期待返台時也能一探究竟，「因為我看到他煮的東西都好有創意，不是一般烹飪做普通菜色，他是把烹飪提升到藝術境界」。

不過，8月將滿14歲的朱如茵即將上高中，秋季開學不久又要參與五周的巡迴實境秀，今年夏季恐怕沒有時間返台。母親陳詩涵說，一家四口可能延到明年寒假或暑假才有機會返台探親。

陳詩涵與丈夫朱家宏都來自台灣，兩人1990年代末期到美國求學，進而相識，學成返台後於2005年結婚，之後再回到美國發展，一子一女都在美國成長，但大部分親戚都留在台灣。

中文對答如流 在家都用中文溝通

朱如茵母語是英語，但堅持以中文受訪，而且對答如流。朱家宏與陳詩涵提到，在家都是用中文與子女溝通，因此朱如茵的中文聽說讀寫都沒問題，好強的她事前格外努力準備，以免受訪時會錯意或說錯話，在鏡頭前出洋相。

朱家宏說，由於親戚幾乎都在台灣，他與妻子都希望子女保有與台灣的連結，「因為我們的根是來自於那裡，所以我們很希望他們也了解這件事」。

COVID-19大流行前，朱家四口每年都會在台灣待滿整個暑假。朱家宏回憶，曾在子女還小時問「你覺得你是哪一國人」，兩人回答「我覺得我是美國人」。他認為很多在美國出生的小孩都是這樣，因此他會不斷帶子女返台生活或到世界各地遊歷。

朱家宏認為，這有助子女感受「世界村」概念，「讓他們了解即使將來你生活在美國，人家看待你是一個亞洲人，他們也會覺得『喔，你不一樣』」。

新加坡 紐約市 美食

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