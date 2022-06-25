我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

跨性別選美大賽泰國登場 菲律賓佳麗奪后冠

中央社／巴達雅25日綜合外電報導
菲律賓佳麗拉維納，25日贏得跨性別選美大賽后冠，亞軍哥倫比亞佳麗Jasmine Jimenez(左)和季軍法國佳麗Aela Chanel向她獻吻合影。(歐新社)
菲律賓佳麗拉維納，25日贏得跨性別選美大賽后冠，亞軍哥倫比亞佳麗Jasmine Jimenez(左)和季軍法國佳麗Aela Chanel向她獻吻合影。(歐新社)

號稱全球最大且最受歡迎的跨性別選美大賽昨天在泰國登場，菲律賓佳麗拉維納（Fuschia Anne Ravena）奪得后冠，成為2022國際皇后小姐（Miss International Queen）。

路透報導，27歲的企業家拉維納打敗另外22名佳麗贏得后冠，第2名和第3名佳麗分別來自哥倫比亞和法國。

跨性別選美大賽后冠25日在泰國舉行，圖中為菲律賓佳麗拉維納。(路透)
跨性別選美大賽后冠25日在泰國舉行，圖中為菲律賓佳麗拉維納。(路透)

身穿銀色閃亮晚禮服的拉維納說：「我要傳遞給各位的第一個訊息是愛、和平與團結。有鑑於世界此時此刻發生的事情，這些是我們所能做的最重要的事情。」

這場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦近2年的選美大賽於同志驕傲月期間在泰國濱海城鎮巴達雅（Pattaya）恢復舉辦，巴達雅蒂芬妮秀總經理、負責籌劃選美大賽的阿麗莎（Alisa Phanthusak）表示，這場選美大賽也是為了慶祝性別平等。

菲律賓跨性別佳麗拉維納展演傳統服飾。(Getty Images)
菲律賓跨性別佳麗拉維納展演傳統服飾。(Getty Images)

菲律賓跨性別佳麗拉維納，25日贏得跨性別選美大賽后冠。(Getty Images...
菲律賓跨性別佳麗拉維納，25日贏得跨性別選美大賽后冠。(Getty Images)

這場十多年前開辦的選美大賽，讓自世界各地跨性別人士齊聚一堂，幫助跨性別女性感覺更為社會所接納。

泰國有著亞洲最開放、最顯眼的男女同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社區之一，推升泰國包容形象，也提升泰國在外國遊客心目中自由派渡假勝地的吸引力。

但維權人士表示，泰國法律和政府機構並未反映出社會態度的變化，也仍歧視LGBT+人士和同性伴侶。

泰國 跨性別 疫情

上一則

手機月費也要漲了 最高漲價12元

延伸閱讀

比台灣「殭屍展」還恐怖 泰國醫學博物館全是「死人」

比台灣「殭屍展」還恐怖 泰國醫學博物館全是「死人」
疫情已過高峰 泰24日起不強制戴口罩 盼外國觀光客回流

疫情已過高峰 泰24日起不強制戴口罩 盼外國觀光客回流
新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商
遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50

超人氣

更多 >
羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路
華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診
新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地
美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽

美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽
拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案